Les in goed kijken van de psychiater

De beschouwingen over film van psychiater Dries van Dantzig (1920-2005) zijn nog steeds de moeite waard. Voor het Maandblad voor Geestelijke Gezondheid schreef hij filmstukken, die zijn gebundeld in twee boeken: Films – voor gezien getekend (1993) en Films 2. Psychologische beschouwingen (1996). Echte recensies schreef hij niet; de psychiater schrijft wel op of een film goed beviel of niet, maar in de eerste plaats is een film voor hem een aanleiding voor psychoanalytische bespiegelingen over emoties, fantasieën en de menselijke natuur.

Van Dantzig kijkt naar films met de zorgvuldigheid waarmee hij vermoedelijk ook een patiënt zou benaderen. Als hij al te snel tot een scherp oordeel komt begint hij meteen aan zichzelf te twijfelen. Dat zegt vermoedelijk meer over hem dan over de film. Dat oordeel zit hem dan alleen maar in de weg, dan moet hij nog dieper nadenken. Hij heeft zo heel wat wijsheid verstopt in wat ogenschijnlijk gelegenheidsstukken zijn. Hij schrijft over films die we nog steeds kennen – Basic Instinct, Schindler’s List, Pulp Fiction – maar ook over films die inmiddels vergeten zijn. Voor de kwaliteit van de stukken maakt dat niets uit.

Van Dantzigs morele relativisme staat haaks op de huidige tijdgeest, die juist in een permanente staat van hoogste morele verontwaardiging verkeert. Mensen kiezen hun moraal niet zelf uit: moraal en ethiek komen in de eerste plaats voort uit de omstandigheden waarin mensen geboren zijn, weet Van Dantzig. „Moralisme slaat vele vliegen in één klap, maar de waarheid behoort daar niet toe.”

Van Dantzig levert misschien een onbedoelde illustratie van zijn stelling dat moreel oordelen en een goed begrip elkaar uitsluiten. Hij is tamelijk streng over films die hij verdenkt van snode commerciële bedoelingen; films die om de kassa te doen rinkelen inspelen op sadistische instincten en zucht naar sensatie. Daar moet hij niets van hebben. Maar over zulke films heeft hij ook meteen minder te zeggen. Daar zit zijn eigen moralisme hem misschien in de weg.

De mens leeft altijd met innerlijke conflicten, omdat mensen zowel met anderen moeten samenleven als hun eigen zin willen doordrijven. Dat was de voornaamste boodschap die Van Dantzig had ontleend aan Freud. Definitieve oplossingen voor die innerlijke conflicten bestaan niet. Films zijn voor Van Dantzig prachtige aanleidingen om dieper door te denken over een breed spectrum van zulke conflicten. Maar de bioscoop is ook de plek waar we voor even kunnen ontsnappen in een schijnwereld, waarin de conflicten tijdelijk zijn opgelost. Dat kan helemaal geen kwaad, zolang we maar blijven beseffen dat zulke ‘idealisering’ altijd een illusie blijft.

Van Dantzig was sceptisch over algemene categorieën en generalisaties. Zijn motto was dat elk mens een unieke wereld vertegenwoordigt. Zo keek hij ook naar films: elke film moest vanuit zichzelf, vanuit details worden begrepen. Niet oordelen, maar begrijpen – Van Dantzig kwam daar ver mee in zijn filmboeken. De psychiater geeft lessen in goed en precies kijken en denken. Zijn lessen zijn nog steeds waardevol.

Peter de Bruijn is filmrecensent.