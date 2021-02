Is het een vogel, een vliegtuig? Nee, het is Wopke Hoekstra!

Als er nou één baan is waarnaast het mij lastig lijkt een ‘gezinsman’ te zijn, dan is het de baan van minister. Laat staan als die minister ook nog lijsttrekker is. Die zijn volgens mij de hele dag op straat om zich te laten fotograferen tussen de ‘gewone mensen’ en komen ’s avonds pas laat thuis met een dikke tas vol dossiers als de kinderen slapen.

En toch zette het campagneteam van Wopke Hoekstra, de kersverse voorman van het CDA, hem tijdens zijn ‘lancering’ zo in de markt: als een ‘gezinsman’. Sterker nog, als een ‘gezinsman’ die ‘de kar gaat trekken’, zoals de NOS het frame letterlijk overnam. Hij werd in dat bericht overigens ook nog ‘ideale schoonzoon’ genoemd, en ‘talent’, haha. Zoiets hoor je toch zelden over Sigrid Kaag, Lilian Marijnissen of Lilianne Ploumen, dat ze ideale schoondochters en talenten zijn. Maar goed, daar gaat het hier even niet om.

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het geweldig dat Wopke de kar gaat trekken. Vroeger deden ezels dat. Ik vind het te prijzen dat het CDA de last ook eens van de dieren hun schouders haalt – ik zou zeggen: pak ook eens door in al die megastallen, CDA! Maar die ‘gezinsman’ snapte ik niet.

Het klinkt natuurlijk wel heel tof, gezinsman. Als een superheld. Is het een vogel, is het een vliegtuig, nee het is Wopke Hoekstra! Maar wat het precies is?

Op Twitter kwamen ze er ook niet uit. Het moest in ieder geval iets anders zijn dan ‘vader’, anders zou Hoekstra wel ‘vader’ genoemd worden door het CDA, dachten lezers. Misschien is een gezinsman een vader die nooit thuis is. Of iemand die zijn kinderen één keer per week twee minuten voorleest en daarvan een leuke foto op de sociale media zet.

Misschien is het „een man die zijn vrouw helpt met HAAR gezin”, of iemand „die één keer per dag met warme belangstelling vraagt of de afwas al in de vaatwasser staat”, schreven lezers. Of iemand die vaak thuis is, maar dan met z’n gedachten op z’n werk zit.

Misschien was het een vader die zijn kinderen meeneemt naar zijn werk! Er waren namelijk foto’s van Hoekstra opgedoken op het Catshuis, met zijn zoon. Of wellicht zit hij thuis met zijn kinderen op schoot te zoomen met z’n collega’s, zoals duizenden andere thuiswerk-vaders.

Andersom kon natuurlijk ook: dat een gezinsman juist iemand is die zijn gezin verwaarloost. Iemand „die tegen z’n vrouw zegt ‘ik heb een nieuwe baan, jij redt het wel met de kinderen hè?”, schreef een lezer.

Is het überhaupt een voordeel dat Hoekstra een gezinsman is? Leiden die kinderen hem niet te veel af van zijn werk? Een beetje zoals vaak aan vrouwelijke ministers gevraagd wordt hoe ze het toch combineren, werken en gezin. En dat ze dan óf ontaarde moeders zijn, óf waardeloze ministers.

Wat is er bovendien zo bijzonder aan kinderen? Maakt dat je een beter mens dan, bijvoorbeeld, premier Rutte die er geen heeft? Mogen mensen zonder kinderen nu niet meer op het CDA stemmen?

Er werd ook gespeculeerd bij hoeveel kinderen je je ‘gezinsman’ mocht noemen. Hoekstra heeft er vier, dus dat is misschien het minimum, dachten lezers. Bij twee kinderen was je het in ieder geval niet, want minister Hugo de Jonge heeft er twee, en hém had het CDA nog nooit een gezinsman genoemd.

Maar de hamvraag is natuurlijk: zijn er ook gezinsvrouwen? Als het blijkbaar een voordeel is om gezinsman te zijn, dan wellicht ook voor vrouwen. Maar nee, van gezinsvrouwen hadden lezers nog niet gehoord. Misschien omdat „alles wat vrouwen thuis doen niet benoemd hoeft te worden. Dat is alleen bij mannen bijzonder”, schreef een lezer. „Een gezinsvrouw is een huisvrouw, een gezinsman iemand van wie het bijzonder is als hij ook maar íéts doet, thuis”, een ander.

Wát een gezinsman ook is: die laatste sombere lezers kan ik geruststellen. Want er zijn wel degelijk gezinsvrouwen! Ik noem mezelf bijvoorbeeld zo, sinds de lancering van Hoekstra – Wopke de gezinsman en Japke de gezinsvrouw, hartstikke gezellig! – en ik zie dat steeds meer vrouwen op Twitter dat ook doen.

Maar er is inmiddels ook al een échte, officiële gezinsvrouw opgedoken. Twee weken geleden, in een artikel in NRC. Toen typeerde een ex-collega de beoogde topvrouw van de HEMA, Saskia Egas Reparez, als een ‘echte gezinsvrouw’.

Ik vond dat een geruststellend signaal over de emancipatie. Er zijn in de Nederlandse taal helaas nog geen werkende vaders, alleen werkende moeders; geen alleenstaande vaders, slechts alleenstaande moeders; geen bijstandsvaders, maar louter bijstandsmoeders; en geen carrièremannen, maar louter carrièrevrouwen – maar een gezinspersoon hebben we in ieder geval in beide geslachten. Ik durf te wedden dat Sigrid Kaag – ook vier kinderen, dus dat zit wel snor! – zich binnenkort ook zo gaat noemen.

Maar misschien is het een beter idee als een politiek verslaggever het binnenkort nog eens even aan het CDA gaat vragen, wat een gezinsman nu écht is.

Misverstanden heb je per slot van rekening maar zo, in een verkiezingscampagne.

