IOC veroordeelt uitspraken Mori, voorzitterschap lijkt niet in gevaar

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft afstand genomen van de vrouwonvriendelijke uitspraken van de Japanse comitévoorzitter Yoshiro Mori. Die zei onder meer dat vrouwen tijdens vergaderingen „te lang aan het woord waren”. Het comité veroordeelt de uitspraken en noemt deze „absoluut ongepast, in strijd met de inspanningen van het IOC en de hervormingen op de Olympische Agenda 2020”. Dat staat te lezen in een dinsdag gepubliceerde verklaring, waarin de organisatie zich sterk maakt voor diversiteit en gendergelijkheid.

Mori, voorzitter van het organiserend comité van de Olympische Spelen in Tokio, zei vorige week dat hij vond dat vrouwen te veel praten tijdens vergaderingen. „Als een van hen haar hand opsteekt om iets te zeggen, willen de anderen ook spreken. Daardoor wil iedereen iets zeggen”, zei hij onder meer. Ook suggereerde hij de spreektijd van vrouwelijke comitéleden in te perken. Het kwam de 83-jarige Mori, die tussen april 2000 en april 2001 premier van Japan was, op veel kritiek te staan. Uit een peiling bleek dat 60 procent van de Japanners wilde dat hij zou opstappen als voorzitter van het comité. Dat weigerde Mori; wel verontschuldigde hij zich. Volgens persbureau Reuters hoeft Mori niet te vrezen voor zijn positie als voorzitter.

Japanse media melden dat de organisatie inmiddels meer dan 5.500 klachten ontving over Mori’s uitspraken. Ook stapten 440 vrijwilligers op naar aanleiding van zijn opmerking. Het IOC neemt een week na de beroering over Mori’s woorden afstand. Het organisatiecomité stelt dat het „IOC de afgelopen 25 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld bij het promoten van vrouwen in sport”. Ook noemt het IOC diversiteit „meer dan ooit een fundamentele waarde die we moeten respecteren”. In de verklaring somt het comité elf punten op waarin het genderneutraliteit in de sportwereld heeft bewerkstelligd. Verder benadrukt het IOC dat de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke atleten tijdens de Spelen nagenoeg gelijk is.