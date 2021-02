In romans blijft de film zorgvuldig buiten beeld

Henri Osewoudt heeft de Tsjechische film Praeludium nooit gezien. Zodra de hoofdpersoon van W.F. Hermans’ De donkere kamer van Damokles in zijn bioscoopstoel het journaal heeft uitgezeten, ziet hij zijn eigen portretfoto levensgroot op het scherm geprojecteerd. Er staat een prijs op zijn hoofd; haastig maakt hij zich uit de voeten. Over Praeludium komen we verder niets te weten. Als er al ooit zo’n film bestaan heeft, dan is hij in het vergeetboek van de cinematografische geschiedenis onvindbaar geworden.

Film en romans verdragen elkaar zelden goed. Dat mag verwondering wekken, want sinds de gebroeders Lumière is hun wisselwerking steeds intens geweest. Zonder filmtechnieken (flash-back, zoom, montage en découpage) kan geen moderne roman het meer stellen. En wat zou er van de cinema overblijven wanneer romans er niet de verhalen voor aanreikten?

Maar wie in romans beschreven wil zien wat een bioscoopganger in het donker ondergaat, zoekt met het lantaarntje van de spreekwoordelijke ouvreuse. Zodra ergens in het verhaal de projector aangaat, laat de romancier zijn camera wegzwenken. Neem de roman Arabische melancholie, waarin de Frans-Marokkaanse schrijver Abdellah Taïa zijn coming-out beschrijft. ‘Zonder na te denken kocht ik een kaartje en ging ik naar binnen om mijn nieuwe leven te vieren, in een zaal die vol zat met mannen van alle leeftijden… De film als een tweede huid… Een heen-en-weer tussen de gigantisch grote zaal met een parterre en een balkon, en de toiletten. Een film.’

Hopeloos in de weg

Een film, jawel. Alleen – de film die in die zaal gedraaid werd blijft zorgvuldig uit beeld. Misschien omdat er – aldus David Zimmer, de hoofdpersoon in Paul Austers Het boek der illusies – in films ‘te veel gegeven wordt, en te weinig aan de verbeelding van de kijker overgelaten’. Inderdaad gaat het zelden goed wanneer een roman een film begint na te vertellen. Twee verschillende manieren om een fictieve werkelijkheid te scheppen zitten elkaar hopeloos in de weg.

Door omstandigheden gedreven gaat Zimmer niettemin op zoek naar de verloren films van een in vergetelheid geraakte acteur, die na zijn verdwijning voor eigen plezier een reeks meesterlijke rolprenten heeft gedraaid. Eén daarvan beschrijft Auster in detail, en dat gaat wél goed, want in de roman bestaat die film alleen maar in woorden. Zien zullen we hem nooit – en dat niet alleen omdat de maker aan het eind van het boek zijn hele nalatenschap laat verbranden. Een louter vertelde film hoeft het nooit op te nemen tegen het beeld.

Die concurrentie is er wel bij Anna Blaman, die in haar roman Vrouw en vriend ruim een bladzijde uittrekt voor het navertellen van de film Pépé le Moko: een film die het in filmhuizen nog altijd goed doet. ‘Er drong een klein gezelschap rijke, snobistische Amerikanen de onderwereld binnen’, aldus Blaman, ‘toen een politieoverval en Pépé le Moko bevond zich met het mooiste meisje van ’t gezelschap in zijn geheime schuilplaats… Het meisje keek hem onder dat dansen aan met prachtige, weerloze ontroering.’

Helemaal ongekleurd is die beschrijving niet. Ze wordt verteld via de gedachtenstroom van de verpleegster Marie, die in de bioscoop zit met de magazijnbediende Jonas. Dan wordt de film háár film. ‘Het meisje werd Marie, een vrouw die liefkreeg. Alle verschillen vielen tussen hen weg, alle vooroordelen van haar beschaving, alle vogelvrijheid van zijn hart. Een liefde werd tot noodlot bezegeld in een kus.’

Met Blamans (of Maries) samenvatting van Pépé le Moko zou de regisseur waarschijnlijk weinig gelukkig zijn geweest. Maar de roman maakt wel duidelijk wat er met de bioscoopganger kan gebeuren. Enkele tientallen bladzijden verder overdenkt de verbitterde Sara Obreen háár indruk van diezelfde film en van de hoofdrolspeler Jean Gabin: ‘Ze werd er nog beroerd van als ze eraan dacht, een ploert waarvoor men sympathie moest voelen omdat hij verliefd werd. Quatsch… De enige concessie aan ’t fatsoen was, dat [hij] werd neergeschoten aan het slot.’

Twee lezingen, twee oordelen. Of liever: de weerlegging van David Zimmers klacht dat er in de film te veel gegeven wordt. Er wordt misschien wel te weinig gegeven. De bioscoopbezoeker moet in belangrijke mate verzinnen wat hij ziet of meent te zien. Een held of een schoft. En soms zelfs hele scènes. Hoe vaak blijken er bij herziening van een film hele sequenties te ontbreken. Niet omdat ze eruit zijn gecensureerd, maar omdat we ze er zelf bij hadden bedacht om ons eigen verhaal te completeren.

Op die manier, zo vertelt de Spaanse schrijver Julio Llamazares in de autobiografische roman Escenas de cine mudo (Scènes uit een stomme film), bekeek hij als kind de films in de dorpsbioscoop die hij bezocht. ‘Ik zag ze niet, ik verzon ze, wat een manier is om je te herinneren wat je nog nooit gezien of gedroomd hebt.’ Zo schept de gedroomde film de echte herinnering, en schept die op haar beurt de werkelijkheid. Toen hij jaren later voor het eerst in New York kwam, zo schrijft hij, ‘zag ik niet wat ik bekeek … maar bracht het mij opnieuw te binnen.’ Talloze Amerikaanse films hadden hem vooraf al laten zien wat New York eigenlijk was. Hij hoefde de stad alleen maar terug te kennen.

Niet Zomaar Ergens

Dat gaat niet alleen op voor verre en vreemde streken. Ook de dagelijkse omgeving kan erdoor worden getransformeerd, zo stelt Walker Percy in zijn roman The Moviegoer vast. Ziet iemand de buurt waarin hij al jaren woont plots op het filmdoek terug, dan ‘wordt het voor hem, minstens voor een tijdje, mogelijk te leven als een persoon die Hier is en niet Zomaar Ergens.’

Dat hoeft niet altijd gelukkig uit te pakken. In de roman Het blauwste oog van Tony Morisson ontdekt de zwarte Pauline wat ‘echte schoonheid’ is: een blanke huid, blauwe ogen. ‘Na de lessen in de bioscoop kon ze nooit meer naar een gezicht kijken zonder het langs de meetlat van de absolute schoonheid te leggen en die meetlat maakte ze zich eigen via het witte doek.’ Maar dat was wel een criterium waaraan ze nooit kon voldoen. ‘Ik weet nog dat ik een keer naar Clark Gable en Jean Harlow ging kijken,’ laat Morisson haar zeggen. ‘Ik dee m’n haar zoals ik bij haar had gezien op een tijdschrift… Daar zat ik dan, te doen of ik Jean Harlow was… En toen stortte alles in.’

De film schept de werkelijkheid. De werkelijkheid maakt de film. En tussen die twee in gaat de verbeelding van de moviegoer heen en weer. Hij verzint uiteindelijk wat hij ziet – zelfs wanneer hij niets ziet, of bijna niets. Zoals de kleine Julio Llamazares, die nog te jong is voor de dorpsbioscoop en uit arren moede zijn fantasie loslaat op de filmstills in de vitrine. ‘Het kind staat voor de bioscoop waar de film al begonnen is die hij zich met de buiten aangeplakte foto’s en affiches zelf moet inbeelden.’

Verzonnen films: dat zijn misschien wel de allermooiste die een mens ooit ziet. Misschien omdat hij zichzelf daarin het verhaal van zijn eigen bestaan vertelt. Want ook dát, zo besluit Llamazares, wordt bedacht aan de hand van een handvol scènes en snapshots waartussen hij in zijn verbeelding de plot verfilmt die hij zijn ‘leven’ noemt.

Special: de beste boeken over film

Wat zijn de beste boeken over film? Van vakliteratuur tot memoires, NRC-recensenten zetten ze op een rij. Ger Groot over film in literatuur: In romans blijft de film zorgvuldig buiten beeld André Waardenburg over de 10 klassieke boeken over film Peter de Bruijn over het filmdagboek van de joodse geleerde Victor Klemperer in het Derde Rijk: Verlossing zoeken in de bioscoop Robbert Blokland over Nederlandse filmbiografieën: ‘Focus op het fenomeen’ Peter de Bruijn over de meest gedenkwaardige Hollywood-memoires: Als sterren opschrijven wat ze allemaal weten

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven