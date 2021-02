Choreograaf Nicole Beutler maakt voorlopig alleen nog voorstellingen over het klimaat

‘Hoe leven we, kunnen we iets doen, moeten we onze grenzen niet openstellen, waar zijn we bang voor, is het juist goed als de mens zou verdwijnen? Eerlijk gezegd zijn dit soort vragen de enige reden dat ik nog zin heb om theater te maken. Omdat de inhoud zo belangrijk is, niet de vorm.”

Het is nogal een uitspraak voor iemand die bekend staat als conceptueel en vormgeoriënteerd theatermaker. Toch heeft Nicole Beutler (München, 1969) besloten alle projecten die zij de komende vier jaar presenteert te wijden aan de klimaatcrisis. Our house is on fire kan gelden als de proloog. De voorstelling werd vorig jaar gemaakt voor een Zweeds gezelschap, donderdag wordt de Nederlandse première als livestream vanuit Amsterdam gepresenteerd, met een nieuwe cast.

Het stuk bestaat uit drie delen, waarin acht dansers met hun lichaam citaten van Greta Thunberg vormen: naast de titel van de voorstelling ook ‘We can still fix this’, ‘It is up to you and me’ en ‘There is no Planet B’. Aanvankelijk lastig leesbaar door de onheilspellende, vuurrode beschermende pakken, dan steeds duidelijker door gewone kleding en tot slot zentaipakken (bodysuits die het hele lichaam, inclusief het hoofd, bedekken).

Beutler is niet de enige theatermaker die zijn of haar zorgen over het klimaat uit in een voorstelling. Maar vier jaar lang alles? Dat is wel bijzonder. Beutler werd al gegrepen door Thunbergs boodschap voor de Zweedse een internationale mediafiguur werd. In de werkruimte aan het Amsterdamse Entrepotdok wappert Beutler met een beduimeld exemplaar van de Penguin pocket No one is too small to make a difference, waarin Thunbergs toespraken zijn gebundeld.

In ‘Our house is on fire’ van Nicole Beutler vormen dansers teksten van Greta Thunberg met hun lichaam. Foto Carl Thorborg

Naast onder andere Alan Weismans boek The world without us vormt het de belangrijkste inspiratiebron voor de ‘klimaattrilogie’ Rituals of transformation (towards a new humanity) die Beutler vanaf 2022 zal produceren. Na een requiem voor de wereld zoals we die kennen, met als cliffhanger onze grootste angst, totale vernietiging, schetst Beutler dan een situatie waarin de almachtige mens tot stem uit het verleden is gereduceerd en de natuur langzaam weer de touwtjes in handen neemt. Sluitstuk wordt (Beutler spreekt de titel met ironisch genoegen uit) We are the world; een zoektocht naar een nieuwe balans tussen mens, techniek en natuur, ofwel „een kalibreren van nieuwe afhankelijkheden.”

Over balans gesproken: hoe zit het met de balans tussen het artistieke en het activistische? Activistisch theater heeft de neiging simplistisch te zijn; niet bepaald iets waarom u bekend staat.

„Ik zie mezelf niet als activist. Wel als geëngageerd kunstenaar. Ik denk vanuit het theater en de kracht van het beeld. In Our house is on fire is dat zeker in het begin erg in your face. Precies zoals Greta spreekt. Haar helderheid is een verademing in een tijd waarin alles complex lijkt. Zo duidelijk wilde ik ook zijn. We luisteren al heel lang naar alle waarschuwingen, maar waar blijft de actie? Je kunt als theatermaker wel denken ‘dat weet iedereen toch al, waarom zou ik?’, maar ik wil niet opgeven. Ik probeer de urgentie van de boodschap op een visceraal niveau voelbaar te maken.”

Posthumanisme was in ‘8: Metamorphosis’ ook al een thema. Ziet u nog wel een toekomst voor de mens?

„We zijn gewoon met te veel. Ik ben geraakt als mijn dochter van vijftien zegt: ‘Mama, ik wil ook grootmoeder worden.’ Maar als we met zijn allen zouden gaan, in één keer bam!, zoals in Melancholia van Lars von Trier, zou ik het prima vinden. Deze lijdensweg maakt het een vreselijk proces.”

Is het geen risico om alle eieren vier jaar in dat ene ‘klimaatmandje’ te leggen?

„Helemaal niet! Dit is een universele kwestie. Het betreft grote en kleine keuzen. De manier waarop we produceren, met dieren omgaan, reizen, consumeren, solidariteit. Als maker zie ik oneindige mogelijkheden.”

Met corona wordt u min of meer op uw wenken bediend. Streamen is klimaatvriendelijker dan een tournee.

„En inclusiever: je bereikt mensen die anders misschien niet zouden komen. Internationale programmeurs hoeven niet in het vliegtuig te stappen. Wie had gedacht dat het mogelijk was mensen te verbieden te vliegen? Ik dacht meteen aan Greta. Begrijp me goed, ik wil ook weer vliegen. Ik ben Europeaan, maar wil verder kunnen kijken. Helaas heeft de interpretatie van het scenario van de klimaatcrisis nog maar weinig overeenkomst met die van de coronacrisis. De consequenties daarvan zijn heel concreet. Dan zijn we kennelijk pas bereid iets te leren.”

Hoe klimaatvriendelijk produceert u zelf eigenlijk?

„Wij proberen zo klimaatneutraal mogelijk te produceren. We eten vegan, gebruiken bijna geen plastic, lenen materiaal uit, hergebruiken kostuums en dansers nemen hun eigen schoenen mee. Soms moet je dingen laten maken, zoals die beschermende pakken, maar we maken kleine stapjes. Als het weer kan, willen we per trein of bus op tournee, dat heeft de Zweedse crew ook gedaan. Want streamen weegt natuurlijk niet op tegen de live ervaring.”

Our house is on fire door Nicole Beutler Projects. Livestream 11/2, tickets via door Nicole Beutler Projects. Livestream 11/2, tickets via www.frascatitheater.nl . Tournee onder voorbehoud vanaf maart (data op www.nbprojects.nl ).

Bio Nicole Beutler

Nicole Beutler (München, 1969) studeerde, na opleidingen in de beeldende kunst en Duitse letterkunde, choreografie aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam. Sinds 2000 produceert zij voorstellingen in Nederland. Zij ontving onder andere de VSCD Mimeprijs (2009), de Dioraphte prijs (2014) en, voor haar oeuvre, kreeg Beutler de Gieskes-Strijbis Podiumprijs (2018).

