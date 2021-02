‘Het blijft dooie mus, maar duidelijkheid maakt verschil

De looprichtingspijlen van het Alkmaarse Laat – slagader van het winkelcentrum– liggen verborgen onder een dikke laag sneeuw. Het is nu twee maanden geleden dat ze voor het laatst richting gaven aan drommende, koopgrage menigtes. Sinds het begin van de tweede lockdown is de loop uit het winkelcentrum. Maar achter de etalages is er leven. Winkeliers houden voorraden bij, maken bestellingen klaar, en bereiden zich voor op de versoepeling van de maatregelen.

Vanaf deze woensdag mogen winkeliers namelijk een click & collect-regeling aanbieden – de eerste stap richting heropening van de winkels. Klanten kunnen producten van non-essentiële winkels online of telefonisch bestellen en bij de winkel ophalen. Grote winkelketens – Mediamarkt, of HEMA – zijn er blij mee. Click & collect betekent tientallen extra distributiepunten, een lagere druk op de door overvloedige bestellingen geteisterde bezorgdiensten. Het voordeel voor kleine ondernemers is ongewis. Die moeten het hebben van binnenloop, en dát is nog steeds verboden.

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels verwacht dat de afhaaloptie weinig verandert voor kleine winkeliers: „Grote winkels zullen er voornamelijk iets aan hebben. Distributie wordt makkelijker. De kleinere winkels hebben geen gevestigde webshops, en bovendien bezorgen ze al aan hun vaste klanten.” Het woord ‘versoepeling’ brengt dus regelmatig een spottend lachje op het gezicht van de toehorende winkelier.

Platzak als een stripfiguur

„Je hebt er niks aan”, zegt Richard Bleeker van Bleeker Jeansstore, op de Verdronkenoord in Alkmaar. Zijn winkel bevindt zich tussen de horecagelegenheden. Met de sluiting van de horeca verdween de drukte op straat, en daarmee de klant. Bleeker trekt de binnenkant van zijn broekzak naar buiten, en wijst ernaar als platzak stripfiguur: „Kijk maar hiero!”

Hij is niet de enige met twijfels. Hoewel schrijvers en boekhandelaars al weken vragen om een ophaaloptie bij boekhandels, ziet Arjan de Boer, eigenaar boekhandel Van der Meulens, tegen de versoepeling op. „Ik verwacht discussies. Wat gebeurt er als iemand naar binnen wijst en zegt: doe dat boek er maar bij? Dat mag niet. Er zijn boekhandelaars die wél enthousiast zijn, maar ik moet het nog zien.”

Ook meubelhandelaars zien weinig soelaas in de versoepeling – je haalt immers niet zomaar even een stoel of bank op. En juweliers profiteren ook nauwelijks: Petra Berends – eigenaar van Juwelier Goudsmederij Petra Berends – vindt het een zoethoudertje. Ze berekende een beperkte klantenstijging, van 5 procent. Verklaring: een gouden ketting, 18 karaats, met ingezette diamantjes, die wil je niet in een papieren zak overhandigd krijgen aan een tafeltje voor de deur.

Andere kleine ondernemers zijn optimistischer. „Ik ben blij dat er beweging is”, zegt Tim Tokkie („Ja, écht: T-O-K-K-I-E!”) in de deuropening van kledingwinkel Mansion. „Het blijft een dooie mus, maar ik denk dat de duidelijkheid wel een verschil maakt. We willen dat klanten de honderdprocentbeleving hebben, ook als ze niet naar binnen mogen. Wij zijn nu een soort circus aan het opzetten. Zo kennen ze ons: met Kerst brachten we pakketjes rond verkleed als kerstmannen.”

De houding van Tokkie is in de minderheid – termen als ‘wassen neus’ en ‘dooie mus’ worden dikwijls gebezigd. De meeste winkeliers geven aan het simpelweg nog niet te weten. Ze kijken het aan, wachten met creatieve plannetjes, kraampjes of social-mediacampagnes, murw gemaakt door de constante verlichtingen en verzwaringen van de lockdown.

Hoe onwenselijk ook, kleine winkeliers zijn naar eigen zeggen het meest geholpen met drukke winkelstraten. De gemeente is erop voorbereid. Vlak voor de lockdown zijn er nog nieuwe looprichtingspijlen geschilderd, en ondernemers kunnen bij Alkmaar Marketing wachtstickers ophalen, waarmee een „natuurlijke wachtrij” gevormd kan worden. Of het druk wordt, weten ze nog niet: „Het is moeilijk te voorspellen welke drukte de aangepaste openstelling gaat oproepen”, zegt Kees Kraakman, Communicatie Gemeente Alkmaar. De verwachting is ook dat het winterweer de ophaalmogelijkheid de komende dagen niet bevordert.

Consumentenpsycholoog Wessels: „Men zal niet binnen een week massaal de stad platlopen. Men wacht af of en hoe mensen om ons heen het gebruiken, en hoe populair het wordt. Nu zijn er mensen die graag naar buiten willen, en hun wandeling combineren met pakjes afhalen. Het geeft klanten een gevoel van controle. Zeker met bezorgbedrijven die bestellingen niet meer aankunnen, is het fijn om zeker te weten dat je een product dezelfde dag kan ophalen.”