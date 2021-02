Gespreksapp Clubhouse niet meer toegankelijk vanuit China

De chatapp Clubhouse, die de laatste weken snel aan populariteit won in China, doet het niet meer in dat land. Dat melden de monitoringsorganisatie GreatFire.org, gebruikers en verschillende internationale nieuwsorganisaties dinsdag. Op de app werden discussies gevoerd die op andere platforms gecensureerd worden. Het toezicht kon gepasseerd worden doordat de gebruikers niet met elkaar communiceerden via tekstberichten, maar met audiobestanden die niet opgeslagen worden.

Journalisten van onder meer Reuters, AP en de BBC zagen hoe in de chatgroepen discussies mogelijk waren over politiek gevoelige kwesties, zoals Taiwan, Hongkong en de behandeling van de Oeigoeren - ook met mensen buiten China. Door de manier waarop de app is opgezet, konden de censoren daar nauwelijks toezicht op houden. Op andere platforms is dat anders, waardoor deze thema’s normaal vrijwel nooit online besproken worden.

Clubhouse werd een klein jaar geleden opgericht door twee Amerikaanse softwareontwikkelaars. De app bestaat uit een groot aantal groepen waarin verschillende thema’s besproken kunnen worden. Nieuwe gebruikers worden alleen toegelaten op uitnodiging van een ander. Ze moeten daarbij hun naam en telefoonnummer doorgeven. In theorie zou dat kunnen betekenen dat uitingen op het platform terug te leiden zijn tot personen. Voor zover bekend heeft het gebruik van de app nog geen repercussies gehad voor individuele gebruikers, meldt AP.

Propaganda

De Chinese autoriteiten hebben de toegang tot verschillende sociale netwerken geblokkeerd. Zo zijn Facebook en Twitter alleen toegankelijk voor mensen die de Great Firewall, zoals de blokkade wordt genoemd, weten te omzeilen. Ook onder meer Google en Wikipedia doen het niet, evenals websites van grote nieuws- en mensenrechtenorganisaties. Diensten die in China wel toegankelijk en populair zijn, zoals het microblog Weibo, worden gecensureerd. Volgens de BBC zijn klachten op Weibo over het op zwart gaan van Clubhouse in de loop van de dag ook verwijderd.

Uit gegevens van GreatFire.org ging de app van Clubhouse maandagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur offline. Sindsdien heeft hij niet meer gefunctioneerd. De Chinese autoriteiten hebben niets over een blokkade gezegd. Hoewel ontkend wordt dat er zoiets als een Great Firewall bestaat, houdt de regering in Beijing zich wel op het standpunt dat een land het recht heeft om te bepalen wat zijn burgers te zien krijgen. China beschouwt dat als een vorm van soevereiniteit.

De Chinese nieuwssite Global Times stelt dat veel Chinese gebruikers de app niet zagen als een „vrijhaven voor vrije meningsuiting” maar als een plek waar politieke discussies „eenzijdig” waren en „pro-Chinese geluiden eenvoudig konden worden onderdrukt”. De krant en nieuwssite haalt ook een anonieme Chinese gebruiker en „invloedrijke opinieleider” aan die zijn zorgen uit dat de gebruikers nu misschien nog vriendelijk zijn, maar zich „op korte termijn” kan ontwikkelen tot een platform met „emotionele manipulatie” en „anti-Chinese propaganda”.