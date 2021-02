Geen lijn in kustbescherming Europa

Van de 32 Europese landen met een kustlijn, hebben er acht geen formele plannen om zich te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Van de landen die wel zulke plannen hebben, lopen de voorbereidingen sterk uiteen. Dat concluderen drie Nederlandse onderzoekers in een artikel in het tijdschrift Ocean and Coastal Management.

Volgens de auteurs leven in Europa 50 miljoen mensen in laaggelegen kustgebieden – minder dan tien meter boven zeeniveau. Daarvan woont 70 procent in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Rusland. Je zou verwachten dat landen met een kustlijn zich voorbereiden op de stijging van de zeespiegel. Te meer omdat het aantal bewoners naar verwachting zal toenemen, vooral door aanhoudende migratie naar de kust. „Maar zelfs in Europa was het van nogal wat landen niet duidelijk of en in welke mate ze zich voorbereiden”, zegt hydroloog Sadie McEvoy, eerste auteur van het artikel en verbonden aan kennisinstituut Deltares.

Voor hun onderzoek zochten de drie wetenschappers voor alle 32 Europese landen met een kustlijn naar ten minste één expert (maar liefst twee of drie), die ze vervolgens een enquête voorlegden. Van de 96 uitgenodigde experts stuurden er 60 de enquête ingevuld terug.

De landen die nog geen formele plannen hebben zijn: Bosnië, Cyprus, Letland, Malta, Montenegro, Oekraïne, Roemenië en Slovenië. Van die acht liggen Oekraïne en Roemenië aan de Zwarte Zee. Ook al ligt die redelijk geïsoleerd, hij staat wel in verbinding met de Middellandse Zee en kan daarom ook stijgen. „Maar”, zegt McEvoy, „de projecties daarvoor zijn erg onduidelijk.”

Mate van stijging is onzeker

Van de landen die wel aanpassingsplannen hebben, viel vooral de sterk uiteenlopende benadering op. Sommige landen (zoals Polen, Spanje, Italië) gaan uit van een lage stijging, ondanks hun soms omvangrijke kustbewoning. Andere landen anticiperen juist op een hoge stijging (waaronder Nederland, België, Zweden). Bij sommige landen (Albanië) ligt de horizon op 2050, bij andere (Portugal, Duitsland) op 2100, en sommige (Verenigd Koninkrijk, Nederland) kijken nog verder vooruit. Een verwachte stijging van 0,5 tot 1 meter is het meest gebruikte eindpunt. Maar voor IJsland is dat 1,8 meter, en voor België 3 meter. McEvoy: „Dat we zo veel verschillen vinden in de mate van voorbereiding, kan in de toekomst tot grote verschillen binnen Europa leiden.”

Volgens de laatste schattingen van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, zal in 2100 de zeespiegel met 84 centimeter zijn gestegen (ten opzichte van de periode 1985-2005) als de uitstoot van broeikasgassen door de mens onverminderd blijft toenemen. Er zijn ook prognoses die hoger, rond de 2 meter, uitkomen met als argument dat het IPCC de laatste inzichten over smeltprocessen op Groenland en Antarctica onvoldoende heeft meegenomen.

De waterkering bij Venetië. Foto Andrea Merola/EPA

Omdat het onzeker is hoe snel en hoeveel de zeespiegel blijft stijgen, moeten plannen flexibel zijn, zegt Marjolijn Haasnoot, collega van McEvoy en medeauteur van het artikel. „Je kunt nu bijvoorbeeld een lage zeekering met een smalle basis bouwen, maar je kunt ook anticiperen dat de dijk straks verder omhoog moet, en dan geef je hem nu al een bredere basis.” Maar lang niet alle landen werken zo. „Een land als Polen fixeert zich op één niveau van stijging”, zegt Haasnoot. Het verhoogt de kans op slechte aanpassingen. Ze noemt ook de beweegbare stormvloedkering die net is aangelegd in Venetië. De bouw kostte bijna twintig jaar en zeker 6 miljard euro. „Nu al is duidelijk dat de kering een beperkte levensduur heeft. Over een paar decennia zal hij aangepast moeten worden.”