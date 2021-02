Filmbiografie: ‘Focus op het fenomeen’

Schrijfster Suzanne Rethans ontving recent de Louis Hartlooper Prijs, de prijs voor de beste filmpublicatie van het jaar, voor haar Sylvia Kristel-biografie Begeerd en verguisd. Het was een bekroning van vier jaar hard werken, vertelt Rethans. „Ik werkte als freelancer en had genoeg klussen. Maar ik voelde steeds sterker de behoefte om mij langer in één persoon of onderwerp vast te bijten.”

Dankzij een aantal subsidies, een voorschot van de uitgever en geld dat resteerde na haar scheiding kon de journalist haar agenda langere tijd uitruimen om haar ambities te realiseren. Het idee om een boek aan Kristel te wijden greep terug op haar jeugd. „Zij is uiteindelijk de grootste filmster die Nederland heeft voortgebracht: toen ik op de middelbare school zat, stond Sylvia elke week in de roddelbladen. Maar haar verhaal had bovenal diverse lagen. Haar leven ging niet alleen over glamour en drama. Dankzij de Emmanuelle-films werd zij in de jaren zeventig ook een icoon van de seksuele bevrijding van de vrouw.”

In totaal sprak Rethans tachtig mensen die een rol hadden gespeeld in het leven van de actrice. Na enig aandringen én een zorgvuldig van tevoren geënsceneerde lunch op het festival Film by the Sea waren ook Sylvia’s zus, broer en zoon aan boord. De journalist kreeg zelfs toegang tot het dagboek van Hugo Claus, met wie de actrice jarenlang samenwoonde en een kind had. Rethans ordende daarna alle aantekeningen en interviews die zij had, honderden pagina’s, chronologisch op de grond in een vakantiehuis in Drenthe: daaruit destilleerde zij haar verhaal. Om de onthechtheid van Kristel te duiden, waar ze lange tijd geen grip op kreeg, praatte Rethans met diverse psychologen.

Sylvia Kristel: de grootste filmster die Nederland heeft voortgebracht, volgens biograaf Suzanne Rethans. Foto ANP

Durf keuzes te maken

Een goede biografie durft keuzes te maken, bepleit ze. „De meeste van haar films waren niet heel goed: Sylvia was geen briljante actrice, zij was een ster. Daarom heb ik vooral gefocust op het fenomeen. Dat leverde een veel boeiender verhaal op.” Haar belangrijkste doel was om recht te doen aan de vele kanten van Kristel. „Nadat ze in erotische films had gespeeld, zag Nederland haar alleen nog als sekspoes en namen de media haar niet meer serieus. Sylvia was een slimme, ontwikkelde vrouw. Dat was ook de reden dat grote schrijvers als Hugo Claus of Willem Frederik Hermans graag in haar nabijheid verkeerden. Maar met dat dualisme van lage én hoge cultuur kon de pers totaal niet omgaan.”

Historicus Hans Schoots kreeg het plan om een biografie over Joris Ivens te schrijven nadat hij de regisseur halverwege de jaren tachtig had geïnterviewd voor de Groene Amsterdammer: „Ivens kende internationaal veel succes en opereerde altijd op het grensvlak van cultuur en politiek, twee van mijn grote persoonlijke interesses. Als regisseur verdiepte hij zich in de grote onderwerpen van die tijd: China, Vietnam en de Sovjet-Unie, thema’s waar ik ook vertrouwd mee was.” Tijdens het gesprek met Schoots stelde Ivens echter dat hij zelf nog veel vragen had over zijn leven. „De Nederlandse pers droeg Ivens altijd op handen. Maar juist daardoor werden er nooit kritische vragen aan hem gesteld, terwijl daar meer dan genoeg redenen voor waren. Hij maakte met een aantal films bijvoorbeeld propaganda voor dictatoriale regimes; hij had daar in de nadagen van zijn leven zelf ook geen onverdeeld positieve gevoelens over.”

Joris Ivens opereerde altijd op het grensvlak van cultuur en politiek, aldus biograaf Hans Schoots. Foto ANP

Neem geen stelling

Schoots ging na de dood van Ivens in 1989 op zoek naar zoveel mogelijk primaire bronnen. Hij deed voor Gevaarlijk leven bijna vijf jaar lang onderzoek in dertien landen; hij las massa’s brieven, dagboekfragmenten en scenario’s en sprak tientallen mensen die hadden samengewerkt met de regisseur, onder wie drie van zijn vrouwen. De historicus had wel een voorschot van de uitgeverij gekregen, maar voor zijn levensonderhoud was hij in die periode genoodzaakt vaste klussen voor bladen als Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer te doen. „Het schrijven van een biografie is de ultieme manier om heel dicht bij de geschiedenis te komen. Maar ik heb in mijn boek wel bewust geprobeerd zelf geen stelling te nemen. Je probeert de feiten op een rij te zetten en anderen conclusies te laten trekken. Een goede filmbiografie helpt de lezer op een andere manier naar een oeuvre te laten kijken.”

Van de boeken over Kristel en Ivens werden een paar duizend exemplaren verkocht, waarmee ze in dit subgenre een bescheiden succes mogen worden genoemd. De bestverkochte Nederlandse filmbiografie (in zowel Nederland als het buitenland iets meer dan 10.000 stuks) is het werk dat Rob van Scheers over Paul Verhoeven schreef. De toen nog jonge journalist benaderde de regisseur eind jaren tachtig met het plan zijn leven op papier vast te gaan leggen. „We hadden een klik tijdens een interview in Hollywood, bij de première van Total Recall. Anders dan gebruikelijk in Hollywood hoefde er niets contractueel te worden vastgelegd: Paul belde op een ochtend op dat het helemaal oké was.”

Vlieg op de muur

Er verschenen inmiddels meerdere versies van het boek; Van Scheers herziet zijn werk als er weer een paar nieuwe Verhoeven-films zijn uitgekomen. Na een Engelse editie is nu ook een Franse versie op komst. De regisseur bemoeit zich nooit met de inhoud, maar introduceert de journalist wel bij grote namen met wie hij samenwerkte, zoals Michael Douglas en Sharon Stone. „Doordat ik al halverwege Pauls leven ben begonnen, heb ik nog mensen kunnen spreken die aan het begin stonden van zijn carrière, zoals Floris-producent Max Appelboom. Bovendien heb ik op de set van zijn nieuwe films kunnen rondlopen en dus zelf kunnen zien hoe het eraan toeging: dat soort fly on the wall-observaties heb ik ook in het boek verwerkt.”

Van Scheers vindt dat een goede biografie iets moet toevoegen aan de kennis die de lezer heeft over de persoon in kwestie. „Ik heb heel bewust geprobeerd de verhalen over het maakproces breder te trekken dan Paul alleen. Zeker op zo’n set zie je wat een enorm groepsproces het maken van een film is. En vaak hebben alle betrokkenen heel andere herinneringen aan zo’n periode.” Het schrijven van een biografie is vooral heel dankbaar werk, constateert hij na dertig jaar. „Uiteindelijk zijn ook grote sterren bovenal gewoon mensen die werk doen waar ze veel plezier aan beleven. Ik ben in mijn hele leven nog nooit iemand tegengekomen die het niet leuk vond om daarover te praten.”

