Extra cel voor Deense onderzeebootmoordenaar wegens ontsnappingspoging

De Deense moordenaar Peter Madsen heeft een jaar en negen maanden extra celstraf gekregen vanwege zijn mislukte ontsnappingspoging uit een gevangenis bij Kopenhagen in oktober vorig jaar. Dat heeft een rechter dinsdag bepaald, melden Deense media. Madsen, een uitvinder, zit een levenslange celstraf uit voor de moord op de Zweedse journalist Kim Wall aan boord van zijn onderzeeër in 2017.

Madsen bekende tijdens het proces een ontsnappingspoging te hebben gedaan en stelde het oordeel „buitengewoon redelijk” te vinden „gegeven de omstandigheden”. De uitvinder wist te ontsnappen door een vrouwelijke psycholoog te gijzelen. Hij bedreigde haar en een gevangenisbewaker met een nepwapen en wist zo de gevangenis uit te komen. Eenmaal buiten zette hij ook de chauffeur van een busje onder druk om hem te vervoeren. Ver kwam hij niet: na een krappe 500 meter werd het busje klemgereden en kon de politie Madsen aanhouden. De rechter noemde de gijzeling en de ontsnappingspoging een „ongewoon schandalige en serieuze daad”.

Madsen bracht de 30-jarige Zweedse journaliste Kim Wall in 2017 om het leven. Zij was bezig met een profiel over de destijds 46-jarige excentrieke uitvinder. Madsen nam Wall mee op zijn onderzeeboot, vermoordde haar en hakte vervolgens haar lichaam in stukken. De lichaamsdelen spoelden vervolgens aan op verschillende plekken aan de Deense kust. De uitvinder kreeg in 2018 levenslang in hoger beroep, wat in Denemarken neerkomt op zestien jaar plus mogelijke verlenging van de straf. De rechter bevond hem schuldig aan het met voorbedachten rade martelen, seksueel misbruiken en vermoorden van Wall. Psychologisch onderzoek stelde vast dat Madsen een psychopaat is en niet in staat is empathie te voelen.