‘Eindexamen wordt veel te groot gemaakt’

Martijn Meeter, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de VU, heeft zich „enorm lopen haasten” om de resultaten van zijn onderzoek op tijd te publiceren. Op tijd als in: deze week. Zodat demissionair minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) het nog mee kan nemen bij zijn beslissing over het al dan niet laten doorgaan van het centraal eindexamen in het voortgezet onderwijs.

De knoop wordt eind deze week doorgehakt. En de lobby is in volle gang. Universiteiten en hogescholen hameren bij Slob op een ‘gewoon’ eindexamen om niet – zoals vorig jaar – overspoeld te worden met bijna 10 procent meer eerstejaars. Doordat het eindexamen in 2020 niet doorging, moesten scholen als de wiedeweerga zogeheten resultaatverbetertoetsen improviseren om leerlingen de kans te geven onvoldoendes weg te werken. Waarna, zegt Meeter, „een Noord-Koreaanse 99 procent” van de leerlingen slaagde.

Scholen en scholieren vragen Slob juist om het eindexamen opnieuw te schrappen of het in aangepaste en sterk afgeslankte vorm aan te bieden, omdat zij zich door corona niet goed genoeg kunnen voorbereiden. En omdat niet elke middelbare school evenveel ‘live’ onderwijs aanbiedt – wat leidt tot een ongelijk speelveld.

De wetenschap biedt wellicht uitkomst. Of op zijn minst enige relativering. Martijn Meeter onderzocht verschillende cohorten eindexamenkandidaten, waarbij hij keek naar de uitkomsten van de schoolexamens (de toetsen en opdrachten die middelbare scholen zelf afnemen en die de helft van het uiteindelijke cijfer uitmaken) en die van het centraal eindexamen.

Vrienden maken in je eerste studiejaar, is bepalender voor studiesucces dan de cijfers die ze op het eindexamen haalden

Vervolgens keek hij naar hoe de geslaagden het vervolgens deden op de hogeschool of universiteit: wie viel uit, wie niet? Zijn conclusie: de schoolexamens zijn betere voorspellers van later studiesucces dan het centraal eindexamen. Dat komt waarschijnlijk, zegt Meeter, omdat voor de lange reeks schoolexamens uithoudingsvermogen nodig is. Een eigenschap die in het hoger onderwijs goed van pas komt. Terwijl het centraal eindexamen vooral een ‘piekmoment’ is.

„Je hebt het centraal eindexamen in principe niet nodig om leerlingen te selecteren”, zegt Meeter. „De school kan dat prima zelf. Het belang van het eindexamen wordt door iedereen veel te groot gemaakt.”

Universiteiten en hogescholen willen niet weer duizenden eerstejaars extra. Ook omdat ze bang zijn dat die door het ijs zullen zakken.

„Die angst is niet terecht. We hebben de eerstejaars studenten onderzocht die nu aan de VU [Vrije Universiteit in Amsterdam] studeren. Daaruit blijkt dat de uitval van het centraal eindexamen geen dramatisch effect heeft op hun studieresultaten: ze doen het niet anders dan eerstejaars in andere jaren.”

Er is dus geen sprake van een ‘coronadiploma’ dat minder waard zou zijn?

„Daar is in ieder geval niets van te zien in mijn onderzoek. De eerstejaars aan de VU halen ruwweg dezelfde cijfers en er is niet meer uitval dan anders.

„Het is trouwens niet zo dat schoolexamens gemakkelijker zijn dan het centraal eindexamen. We weten, ook uit onderzoeken van voor corona, dat ze qua niveau erg op elkaar lijken. Scholen moesten vorig jaar leerlingen die er slecht voorstonden extra toetsen aanbieden. Dát verklaart het hoge percentage geslaagden.

„Daar komt bij dat veel kennis die op de bovenbouw van de middelbare school wordt geleerd, niet per se noodzakelijk is om je te handhaven in het hoger onderwijs. In de bovenbouw gaat het vooral om algemene ontwikkeling en herhaling, zeker in het examenjaar. De lessen in de onderbouw zijn veel crucialer. Daar gaat het om basale vaardigheden als rekenen en formules snappen.

NRC volgde begin 2020 een eindexamenklas vmbo in Arnhem.

„Wat dit onderzoek vooral laat zien is dat de cijfers waarmee je de middelbare school verlaat, geen fantastische voorspellers zijn. Het zegt wel íets, maar iemand die met de hakken over de sloot slaagt, is niet per definitie kansloos. Er zit ook een element van toeval in. We weten bijvoorbeeld dat studenten die in hun eerste jaar vrienden maken het beter doen. Dat is bepalender voor studiesucces dan de cijfers die ze op het eindexamen haalden.”

Dat voorspelt weinig goeds voor deze generatie: door corona en online onderwijs is het veel moeilijker om vrienden te maken. Hoe is dat te rijmen met het feit dat eerstejaars het tot nu toe goed doen?

„Het zou kunnen dat later alsnog een grote groep gaat uitvallen. Studenten die in een normaal jaar op zoek waren naar een alternatief blijven nu misschien hangen, omdat er geen alternatief ís. Maar het kan ook een kwestie zijn van dalende standaarden. Zoals een goudvis heel wat lijkt tussen guppies, zo kan het weinige contact dat online onderwijs biedt tóch de motivatie in stand houden. Simpelweg omdat de rest van het leven zo extreem kaal is op het moment.”

U heeft alleen de eerstejaars studenten aan de VU onderzocht. Is dat representatief voor alle eerstejaars?

„Van andere universiteiten horen we dezelfde geluiden: er is geen extra uitval bij eerstejaars en alle studenten halen dezelfde en soms zelfs iets hogere cijfers.”

Tegelijk blijkt uit onderzoeken dat studenten het zwaar hebben door corona. Ze zijn somberder, eenzamer. Waarom is dat niet terug te zien in hun cijfers?

„Studenten zeggen zelf dat ze hun tijd efficiënter gebruiken. Een online hoorcollege kun je versneld afspelen, bijvoorbeeld. Er is geen reistijd meer. En vergeet niet: er is verder niet zoveel te doen.”

Hoe kan het dat corona in het basisonderwijs wel voor leerachterstanden zorgt en in het hoger onderwijs niet?

„Dat heeft te maken met het vermogen om zelfstandig te leren. Jonge kinderen kunnen dat nog niet goed. Studenten zijn er veel beter in: zij kunnen zelfstandig nieuwe dingen leren, zichzelf motiveren en verbeteren als ze het niet goed doen.

„Uit onderzoek blijkt dat huiswerk op de basisschool om die reden zinloos is en zelfs schadelijk. Het is een motor voor ongelijkheid: kinderen die worden geholpen door hun ouders hebben een enorme voorsprong. Dat zie je nu gebeuren door online onderwijs: de achterstanden in het primair onderwijs lopen op, en tegelijk ook de ongelijkheid tussen kinderen.”

Minister Slob zei vorige week dat leerlingen zich moeten voorbereiden op zittenblijven door de opgelopen leerachterstanden. Wat vindt u van die uitspraak?

„Ik kijk er met enige treurnis naar. Zittenblijven is ontzettend demotiverend. We weten dat het slecht is voor het zelfbeeld en voor vriendschappen. Je doet kinderen echt wat aan. En het is bovendien niet nodig. Achterstanden kun je inhalen en cijfers zijn niet zaligmakend.”

Martijn Meeter Foto privé

Slob wil ook dolgraag dat het eindexamen doorgaat.

„Vanuit zijn perspectief snap ik dat wel wel: het is een landelijk meetmoment. Dat kan helpen om een beeld te krijgen van hoe het ervoor staat in het voortgezet onderwijs. Op de basisschool worden leerlingen acht jaar lang heel nauwkeurig gevolgd door systematische, landelijke toetssystemen. In het voortgezet onderwijs gebeurt dat minder. Daardoor hebben we nu niet zo’n goed zicht op mogelijke achterstanden op middelbare scholen.

„Vergeet bovendien niet wat een eindexamen betekent voor de motivatie van leerlingen: het zorgt ervoor dat ze aan het werk blijven. Als leerlingen die er redelijk voorstaan in februari al horen dat het eindexamen niet doorgaat, doen ze waarschijnlijk niet zoveel meer. Dat zag je een aantal jaar geleden ook op basisscholen, toen de eindtoets nog in februari was.

„Maar ik begrijp de scholieren ook goed. Zij zijn bang dat ze te veel lesstof hebben gemist dit jaar en krijgen liever een eindbeoordeling van hun docenten dan van het centraal schriftelijk eindexamen. Mijn sympathie ligt bij hen, eerlijk gezegd. Zij mogen niet de dupe worden van corona.”