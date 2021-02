Eerste Kamer stemt in met grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel voor een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele geaardheid. Om het verbod in te voeren moet artikel 1 van de Grondwet worden gewijzigd. Hiervoor is een tweede lezing van het wetsvoorstel verplicht. De Tweede Kamer stemde eerder al in met het voorstel.

Initiatiefnemers Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) noemen de instemming een „belangrijke stap” om de rechten van gehandicapten, lesbiennes, homo’s en biseksuelen in de Grondwet vast te leggen. Het wetsvoorstel is een toevoeging van een verbod op discriminatie op handicap en seksuele geaardheid op een al bestaande bepaling de Grondwet.

Om de grondwetswijziging definitief door te voeren moet na de Tweede Kamerverkiezingen in maart een tweederde meerderheid in zowel het parlement als in de Eerste Kamer voor het verbod stemmen. Dinsdag schaarden 58 van de 75 senatoren zich achter het wetsvoorstel. Alleen de PVV, de SGP en de fractie-Van Pareren stemden tegen. Forum voor Democratie was niet aanwezig.

Belangenorganisatie COC reageert verheugd op de stemmingsuitslag en noemt het een grote overwinning voor de lhbti-gemeenschap. Volgens COC-voorzitter Astrid Oosenburg is „het een opdracht voor vandaag om ervoor te zorgen dat de regering geweld tegen lhbti-personen aanpakt”.