Dorpelingen betalen de prijs voor elektriciteit uit de Himalaya

Het was alsof de bergen om hen heen afbrokkelden. De bewoners van Raini, een piepklein dorp in de Noord-Indiase deelstaat Uttarakhand, werden zondagochtend opgeschrikt door de Himalaya die tot leven leek gekomen en een rivier in een kolkende massa vol puin veranderde. Met grote kracht stortte die naar beneden en verwoestte alles op haar pad, waaronder een dam voor hydroelektriciteit, op een steenworp afstand van Raini. „Ik hoorde een heel hard en eng geluid”, vertelde Godambari Devi tegen de krant The Hindustan Times. Het volgende moment zag zij hoe haar schoonmoeder werd bedolven onder het puin.

Terwijl de reddingsoperaties nog in volle gang zijn, worstelen wetenschappers met de vraag wat de ramp veroorzaakte. Eerdere vermoedens dat een gletsjermeer zou zijn gebarsten, hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de theorie dat een aardverschuiving of lawine de stortvloed in gang zette die aan zeker dertig mensen het leven kostte. 170 anderen worden nog vermist, het merendeel werknemers van twee stuwdammen op het pad van de overstroming.

Uttrakhand levert veel hydro-elektriciteit

Voor de bewoners van Raini, die lang geleden al alarm sloegen over ontbossing en recenter de verwoestingen door het damproject, is de schuldige duidelijk. „Als je graaft en buskruit gebruikt dat de bergen laat schudden, dan is dit wat er gebeurt”, zei de dorpsleider tegen de Hindustan Times. „Niemand hier raakte besmet met corona, maar nu heeft een door de mens veroorzaakte tragedie zes levens weggenomen.”

Ecosysteem

Over een ding is iedereen het eens: de tragedie bewijst eens te meer de kwetsbaarheid van de regio hoog in de Himalaya, een ecosysteem dat heilige rivieren als de Indus en de Ganges voedt en waar honderden miljoenen Indiërs van afhankelijk zijn voor hun water – drinkwater, water voor irrigatie, voor industrie en sinds de laatste decennia ook voor elektriciteit.

Maar door stijgende temperaturen slinken gletsjers sneller. In 2019 stelden Amerikaanse onderzoekers op basis van satellietbeelden van de afgelopen veertig jaar vast dat sinds het begin van deze eeuw het smelttempo van gletsjers in de Himalaya verdubbelde. Verdween tussen 1975 en 2000 jaarlijks zo’n 20 centimeter, na 2000 liep dat op tot bijna een halve meter per jaar. Rampen als die van zondag zijn zo niet alleen onvermijdelijk, zeggen wetenschappers. Ze zijn pas het begin.

„Een van onze grootste zorgen zijn de gletsjermeren die we door het smeltende ijs zien ontstaan”, zegt A.P. Dimri, hoogleraar klimatologie aan de Jawaharlal Nehru Universiteit in New Delhi. Smeltwater wordt daarbij plaatselijk vastgehouden door ijs of meegevoerd gesteente dat een natuurlijke dam vormt. Dimri: „Naarmate meer ijs smelt, komt er meer druk op de dam te staan. Als deze uiteindelijk bezwijkt, zal de plotselinge watermassa stroomafwaarts desastreuze gevolgen hebben.”

Hoe desastreus ervoer Uttarakhand al eens in 2013. Rond het pelgrimsoord Kedernath kwamen dat jaar zeker vijfduizend mensen om toen plotselinge intense regens een gletsjermeer deden overstromen. Nog altijd zijn niet alle lichamen geborgen van slachtoffers die bedolven raakten onder een vloed die vol puin en gruis zat. Met collega’s werkt klimatoloog Dimri aan modellen die moeten helpen voorspellen wanneer zo’n breuk zal plaatsvinden. „Zaterdag hadden we er nog naar gekeken.”

Gletsjermeer

Toch verraste de overstroming de dag erna iedereen. Niet alleen omdat voor zover bekend hier geen gletsjermeer aanwezig was, maar ook vanwege de timing. De ramp bij Kedernath gebeurde tijdens de moesson, deze ramp vol in de winter. „Dit is niet het smeltseizoen”, zegt glacioloog Mohammed Farooq Azam, verbonden aan de technische universiteit IIT in de stad Indore. Er was juist veel verse sneeuw gevallen, die op zaterdag door stijgende temperaturen begon te smelten. Mogelijk droeg dat bij aan een lawine of aardverschuiving. Azam: „Het blijft nog speculeren. Wat we wel weten is dat de sneeuwval in de Himalaya verandert, met meer en meer natte sneeuw.” Een dooiende permafrost destabiliseert de regio verder.

Zo heeft deze ramp ook opnieuw de discussie aangewakkerd over de ongebreidelde bouwdrift van opeenvolgende regeringen hoog in de Himalaya, met dammen en wegen waarvoor rivieren worden verlegd en bossen gekapt. Een speciale commissie oordeelde na ‘Kedernath’ dat de stortvloed meer schade aanrichtte vanwege de dammen: het puin hiervan maakte dat de verwoestende kracht toenam.

Vooral dammen gebouwd boven de 2.200 meter, zoals de twee van zondag, waarvan er een volledig werd weggevaagd, noemde de commissie „een recept voor rampen”. „We hebben hiervoor gewaarschuwd”, zei de commissievoorzitter dinsdag in de krant The Hindu. „Als de ambtenaren die opdracht geven tot dit soort projecten niet ter verantwoording worden geroepen, zal dit blijven gebeuren.”

Het Indiase Hooggerechtshof verbood na de Kedernath-ramp nieuwe damprojecten in twee regio’s van Uttarakhand. De deelstaat, belangrijke leverancier voor hydro-elektriciteit, telde toen al zo’n 140 dammen, waarvan veertig in aanbouw. Er lopen nog diverse beroepszaken, met de regering van Uttarakhand als belangrijke pleitbezorger. Volgens de deelstaatregering zijn de observaties van de commissie – gesteund door klimaatwetenschappers – „te algemeen” met betrekking tot de impact van dammen op het milieu en onvoldoende gestaafd door „wetenschappelijk bewijs”.

De dam bij Raini werd door de watermassa grotendeels verwoest Foto Sajjad Hussain/AFP

„We weten dat infrastructuurprojecten op deze hoogten kunnen bijdragen aan rampen”, zegt glacioloog Azam. „Maar wegen zijn óók nodig, elektriciteit is óók nodig. India is nog altijd erg afhankelijk van steenkool, dat ook een grote impact heeft op milieu en klimaat.” Net als de commissie pleit hij wel voor meer afstand tot de gletsjers. „Kijk naar wie de slachtoffers van dit drama zijn”, zegt hij. „Dat zijn de arbeiders die deze dammen aan het bouwen waren.”