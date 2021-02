De 10 klassieke boeken over film

Wat is Film – André Bazin De Franse filmcriticus André Bazin (1918-1958) leeft voort in zijn verzamelde geschriften die in 1975 verschenen als Qu’est-ce que le cinéma? Ze zijn in het Engels en (een selectie) in het Nederlands vertaald. Bazins reikwijdte is groot, van technologie tot het onderscheid tussen film en theater, en van het neorealisme tot de Amerikaanse western. De invloed van ‘de vader van de filmkritiek’ is groot, van de eerste critici (en latere filmmakers) van het blad Cahiers du Cinéma en hun ‘politique des auteurs’ tot menig hedendaags recensent.

The American Cinema: Directors and Directions 1929-1968 – Andrew Sarris Het oorspronkelijk Franse idee dat een regisseur een ‘auteur’ is, iemand met een herkenbare inhoudelijke en/of stilistische handtekening, bereikte ook Amerika. Criticus Andrew Sarris (1928-2012) paste het toe op de Amerikaanse cinema en kwam met een eigen (subjectieve) hiërarchie. Wie behoort tot het pantheon en wie zijn de mindere goden? De hoofdstuktitels spreken boekdelen: ‘Lightly Likeable’, ‘Expressive Esoterica’ en ‘Less Than Meets The Eye’. In zijn Pantheon nam Sarris veertien Amerikaanse (of in Amerika werkzame) regisseurs op, van John Ford en Howard Hawks tot Fritz Lang en Max Ophüls.

From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies – Molly Haskell Andrew Sarris was getrouwd met de feministische filmcritica Molly Haskell (1939). Zij publiceerde in 1974 een van de eerste feministische filmboeken, From Reverence to Rape. Hierin kijkt zij naar de (treurige) representatie van vrouwen in film en legt zij een verband met hun maatschappelijke status. Haskell doet dit chronologisch en bespreekt op licht polemische toon hardnekkige stereotypen, van hoer tot Lolita. In 2016 kwam de derde editie uit, voorzien van een nieuw nawoord over recente(re) ontwikkelingen.

7 The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era – Thomas Schatz In 1989 verscheen er een filmstudie die op serieuze maar leesbare wijze de mythe van de filmauteur doorprikte en als zodanig afrekende met de decennialang gangbare ‘auteurspolitiek’. Aan de hand van portretten van vier filmstudio’s laat Thomas Schatz zien dat de beste (Amerikaanse) films niet voortvloeien uit het brein van één genie, maar het product zijn van een autocratisch geleid, efficiënt studiosysteem. Dit systeem lijkt beperkend maar leverde vele pareltjes op, zoals horror uit de Universalstudio of MGM-musicals.

Negative Space: Manny Farber on the Movies Altijd leuk om het werk van filmcritici te lezen wier naam een siddering teweegbrengt of juist bewondering oproept. Veel is tegenwoordig in verzamelbundels te krijgen, ook de geestige, goed geschreven en inzichtelijke filmkritieken van een schrijver als Graham Greene. Pauline Kael is een favoriet, maar de laatste tijd is er veel aandacht voor invloedrijke critici uit de jaren veertig en vijftig als James Agee, Parker Tyler en Manny Farber (1917-2008). Voor Farber liever de films van bijvoorbeeld Howard Hawks dan goedbedoelde maar saaie Hollywoodfilms.

Film in Nederland (verschillende auteurs, 2004) Er zijn aardig wat boeken over (aspecten van) de Nederlandse film verschenen, maar een diepgravende analyse van een (ruime) eeuw Nederlandse cinema ontbreekt vooralsnog. Het rijk geïllustreerde naslagwerk Film in Nederland kan echter dienen als goede inleiding op de vaderlandse filmgeschiedenis. Dit gebeurt aan de hand van 200 films die staan voor bredere trends zoals de oorlogsfilm, de boekverfilming, de misdaadfilm etcetera. Ook aanbevelenswaardig: Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (1986). Wie maakt daar eindelijk een vervolg op?

BFI Film Classics Medio jaren negentig verschenen ze voor het eerst: de door het British Film Institute (BFI) geïnstigeerde en uitgegeven reeks handzame boekjes van rond de 100 pagina’s over klassieke films (er is ook een Modern Film Classics-reeks). Heerlijk leesvoer dat je in een middagje uit hebt, waarna je alles weet over favorieten als L’avventura, Double Indemnity of Bonnie and Clyde. Na een tijdje stil te hebben gelegen is de serie onlangs voortgezet en zijn de oude deeltjes opnieuw verschenen in een mooie, opvallende vormgeving.

From Caligari to Hitler: A Psychological History Of The German Film – Siegfried Kracauer Toen de nazi’s opkwamen, vluchtte de Duitse cultuurcriticus Siegfried Kracauer (1889-1966) naar Parijs en vervolgens naar Amerika waar hij in 1947 een baanbrekend boek publiceerde, From Caligari to Hitler. Volgens Kracauer leggen de films uit de Weimarrepubliek (1918-1933) het collectieve onderbewustzijn van de Duitse natie genadeloos bloot, met in zijn optiek „een processie van tirannen” als voorbode van de komst van Hitler. Fascinerende studie waar wel iets op af te dingen is, maar nog steeds hét model voor filmcritici die iets willen zeggen over de relatie tussen film en de tijdgeest.

The New Biographical Dictionary of Film – David Thomson Het boek dat voor het eerst in 1975 verscheen, kreeg in 2014 een zesde editie. Het zegt iets over de populariteit van Thomsons ‘biografische woordenboek’, een mengvorm van biografie, autobiografie en (soms zeer) subjectieve waardeoordelen over films, regisseurs en acteurs. Zelfs als je het absoluut niet met Thomson (1941) eens bent, kun je er niet onderuit dat zijn erudiete biografische schetsen uitmuntend geschreven zijn.