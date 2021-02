De Boekenweek wordt uitgesteld tot in de zomer

De Boekenweek, die dit jaar zou plaatsvinden van 6 tot en met 14 maart, wordt verplaatst naar de zomer in verband met de coronamaatregelen. Dit maakte de CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, dinsdagmiddag bekend. Wanneer in de zomer de Boekenweek zal plaatsvinden, is nog onduidelijk. Sinds 1932 wordt de Boekenweek jaarlijks georganiseerd, het was voor het laatst in de oorlogsjaren 1942 tot en met 1945 dat een Boekenweek niet doorging.

Het thema van dit jaar is ‘Tweestrijd’. Toepasselijk, aldus Eveline Aendekerk, de directeur van de CPNB, in een persbericht. Het probleem van het uitstellen is dat schrijvers en uitgevers de verschijning van veel titels juist aan maart hebben opgehangen. Het dringende verzoek van de boekhandels is echter ook gehoord. De boekhandels hebben een belangrijke rol hebben in die week. En: „Het voelt niet goed een groot feest te vieren als de winkels nog dicht zijn of met enkel een afhaalloket open”, aldus de CPNB.

In de week zelf is er wel een tv-uitzending met een soort Boekenbal vanuit een lege Amsterdamse schouwburg (waar het Boekenbal doorgaans plaatsvindt) en er zijn in die week online-optredens van auteurs vanuit De Kleine Komedie.

Het geschenk van Hanna Bervoets en het essay van Roxane van Iperen zullen pas in de zomer beschikbaar zijn. In de zomer zal er niet alsnog een Boekenbal worden gehouden. Ook de zondag vrij reizen met de NS op vertoon van het Boekenweekgeschenk gaat niet door.