De beste memoires uit Hollywood: als sterren opschrijven wat ze allemaal weten

Memoires van Hollywoodsterren zijn vaak een poging om snel en gemakkelijk geld te verdienen, met hulp van een ghostwriter. Dat levert zelden memorabele boeken op. Weinig beroemdheden zijn bereid om echt op te schrijven wat ze weten en gezien hebben. Maar er zijn enkele uitzonderingen.

Regisseur Sidney Lumet schreef een boek over zijn vak dat uitblinkt in helderheid, beknoptheid en nuchterheid. Making Movies (1995) is in de eerste plaats een eminent praktisch boek, waarin de regisseur van The Verdict en Dog Day Afternoon stap voor stap uitlegt wat er komt kijken bij het maken van een Hollywoodfilm. Om die reden is het boek van Lumet ook geliefd bij collega-filmmakers.

You’ll Never Eat Lunch in This Town Again (1991) zijn de niets en niemand ontziende memoires van producent Julia Phillips. Ze kwam met echtgenoot Michael Phillips pijlsnel omhoog in het ‘nieuwe Hollywood’ van de jaren zeventig, als producent van The Sting en Steven Spielbergs Close Encounters of the Third Kind. Maar de neergang zette eveneens razendsnel in, bespoedigd door een alles verzengende cocaïne-verslaving. Phillips beschrijft onder meer gedenkwaardig hoe ze volkomen high in 1974 als eerste vrouw ooit de Oscar voor beste film in ontvangst neemt voor The Sting.

Bijzonder openhartig en een klassieker in zijn soort is de beschrijving van binnenuit van de legendarische flop Heaven’s Gate (1980) van regisseur Michael Cimino: Final Cut. Art, Money and Ego in the Making of Heaven’s Gate (1985) van Steven Bach. Hij zag als studiobaas van United Artists van binnenuit hoe de filmproductie gierend uit de hand liep, zonder dat hij erin slaagde om ergens op tijd een noodrem te vinden.

De prijs voor de meest sprekende titel van een boek van een filmster gaat naar Bette Davis voor haar memoires The Lonely Life, verschenen in 1962. Davis ging in haar carrière de strijd aan met de studio’s omdat ze nauwelijks iets te zeggen had over haar films. Ze was iemand die recht op haar doel afging en zelden een blad voor de mond nam. Zo direct en no-nonsens zijn ook haar herinneringen. Twintig jaar later volgde nog een tweede levensbeschrijving onder de minder opmerkelijke titel This ’n That.

Louise Brooks’ ster schitterde fel maar kortstondig, vooral als Lulu in de beroemde film Pandora’s Box van G.W. Pabst (1929). Toen haar filmwerk was opgedroogd, ontpopte Brooks zich tot een begenadigd schrijver. Ze schreef herinneringen aan haar eigen loopbaan en mooie portretten van collega’s, die zijn verzameld in Lulu in Hollywood (de jongste, uitgebreide editie stamt uit 2000).

Katharine Hepburn kon smakelijk vertellen over haar avonturen bij het maken van de klassieker The African Queen (1951), die gedraaid werd op locatie in Oeganda. Dat was voor die tijd zeer ongebruikelijk. Haar boek heet The Making of the African Queen: Or How I Went to Africa With Bogart, Bacall and Huston and Almost Lost My Mind (1987). Hepburn neemt het op tegen tropische ziekten, gemene insecten en dreigende olifanten. Ze moet werken met een regisseur, John Huston, die liever ging jagen dan dat hij aan de slag ging met de film.

