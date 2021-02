De IGJ spreekt van „ernstige tekortkomingen”. Doordat zowel de medewerkers als de locatie niet aan de kwaliteitseisen voldoen, zouden de PCR-testen die in het lab worden gedaan niet betrouwbaar zijn. Het laboratorium onderzoekt monsters die zijn verzameld in zestien verschillende teststraten door het land. Het is volgens de inspectie niet vast te stellen of de problemen bij het lab hebben geleid tot verkeerde diagnoses.

WHO-team: extreem onwaarschijnlijk dat coronavirus uit het lab ontsnapt is

Het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het „extreem onwaarschijnlijk” dat het coronavirus via het onderzoekslaboratorium in Wuhan op mensen is overgesprongen. Dat heeft het WHO-team dinsdag gezegd op een gezamenlijke persconferentie met een Chinees team dat gelijktijdig onderzoek deed naar de oorsprong van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. De tweeweekse missie heeft geen grote doorbraken opgeleverd, zei WHO-onderzoeksleider Peter Ben Embarek, maar heeft wel een aantal vragen over de eerste ziektegevallen beantwoord. Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavirus al rondging in China voor de eerste aanzienlijke uitbraak in Wuhan, eind 2019.

De eerste besmettingsgevallen in Wuhan stammen voor zover bekend uit december 2019, en dan vooral in de tweede helft van die maand. Ze deden zich voor op de vismarkt Huanan in die stad, maar ook op andere markten en op andere plaatsen in de stad, zo zei de onderzoeker. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus eerder al rondging. Het WHO-team gaat er nog altijd van uit dat het virus op natuurlijke wijze is overgeslagen van vleermuizen naar mensen. Waarschijnlijk is dat via een andere diersoort gegaan, een tussengastheer. Hoe dat is gegaan, moet nader onderzocht worden. De onderzoekers zeggen verder dat niet uitgesloten kan worden dat het virus via bevroren voedsel op mensen overgedragen is. Daar moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden, zei Peter Ben Embarek.

Het onderzoeksteam kwam op 14 januari aan in Wuhan. Na twee weken in quarantaine, hebben de experts twee weken kunnen rondkijken in de stad waar voor zover bekend de eerste uitbraak ter wereld was. Ze bezochten onder meer de locatie van die uitbraak (de vismarkt Huanan) en het laboratorium in Wuhan waar onderzoek wordt gedaan naar dit soort virussen. De mogelijkheid dat het virus in dat lab op mensen is overgeslagen is zo onwaarschijnlijk, dat het onderzoeksteam het niet nodig acht om daar nader onderzoek naar te doen.