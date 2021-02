Colombiaanse verblijfsstatus voor Venezolaanse vluchtelingen is gedurfde humanitaire geste

De pandemie en de machtswisseling in Washington hebben Colombia maandag tot een verrassend besluit gebracht: bijna 1 miljoen illegale Venezolanen in het land krijgen voor tien jaar een verblijfsvergunning. Die status geeft hen onder meer toegang tot een coronavaccin.

In december wekte de rechtse president Iván Duque nog ophef door Venezolanen uit te sluiten van vaccinaties. De migranten uit het geplaagde buurland ook een prik geven, stelde hij, zou leiden tot „een stormloop” van nog meer vluchtelingen.

De afgelopen jaren ontvluchtten circa 5 miljoen Venezolanen de honger, hyperinflatie, medicijnschaarste en repressie onder Nicolás Maduro. Van alle landen in de regio ving Colombia de meesten op. Volgens de migratiedienst stond de teller eind 2020 op ruim 1,7 miljoen, van wie 966.714 zonder papieren. Vooral deze groep zonder status is veroordeeld tot een leven in de marge, zonder toegang tot goede zorg of de formele economie.

De pandemie heeft die situatie nog hachelijker gemaakt. Strenge lockdowns in Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen maakten het lastig een dagelijks inkomen bij elkaar te scharrelen. En migranten werden vaker mikpunt van discriminatie, omdat ze werden gezien als virusverspreiders. In de eerste maanden van de uitbraak steeg in Colombiaanse peilingen het percentage ondervraagden dat ongunstig dacht over Venezolanen boven de 80 procent. Inmiddels is dit weer gedaald tot ‘slechts’ 67 procent – het niveau van voor de pandemie.

Dat Duque de vluchtelingen tegen deze negatieve publieke opinie in een status én een coronaprik wil geven, is politiek gezien gedurfd. Zijn humanitaire gebaar lijkt echter bedoeld om meer hulp te krijgen van de internationale gemeenschap.

Nieuwe koers onder Biden

Duque deed zijn aankondiging tijdens een bezoek van VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi, in een zaal vol ambassadeurs en diplomaten. Hij noemde zijn besluit zelf een „historische en buitengewone stap in Latijns-Amerika die hopelijk navolging krijgt van andere landen”. Chili, Panama en Peru, die ook veel Venezolanen opvangen, maakten hun immigratie onlangs juist moeilijker.

Duques besluit volgt kort op het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden. Colombia is al decennia een trouwe bondgenoot van Washington in de regio, terwijl de relatie met het linkse, anti-Amerikaanse Maduro-regime slecht is. Bogotá speelde een sleutelrol in de „maximale pressiecampagne” die de regering-Trump tegen Maduro ontvouwde. Met verstikkende sancties, erkenning van oppositieleider Guaidó als ‘interim-president’, het orkestreren van een mislukte putsch en retoriek over een militaire invasie probeerde Washington regime change in Caracas te forceren.

Maduro hield de steun van bondgenoten als China, Rusland, Cuba en Turkije

Maduro overleefde echter. Hij hield de steun van het leger en van bondgenoten als China, Rusland, Cuba en Turkije, terwijl de oppositie verdeeld blijft, opgesloten zit of in ballingschap is gejaagd. Met het reguleren van de Venezolaanse diaspora in zijn land sorteert Duque er op voor dat onder Biden een minder confronterend, meer humanitair Venezuela-beleid wordt ingezet.

In gesprek met persbureau Reuters vroeg Duque vorige maand al om meer westerse aandacht voor Zuid-Amerika vanwege het dubbele drama van de Venezolaanse exodus en de hevig woedende epidemie. De VS, opperde hij, zouden kunnen helpen bij het aankopen van vaccins en bedrijven laten investeren in Zuid-Amerika om de coronarecessie te dempen.

Het neemt niet weg, zei Duque, dat „om deze crisis te stoppen, het nodig is dat landen bekijken hoe ze de dictatuur in Venezuela beëindigen”. Maar hij gaat er niet van uit dat de situatie in het buurland snel verbetert: ook Venezolanen die de komende twee jaar nog vluchten kunnen in aanmerking komen voor een status. De 2.200 kilometer lange grens is officieel gesloten, maar van oudsher zo poreus dat oversteken mogelijk blijft.

Overigens heeft corona Venezolaanse vluchtelingen ook in hun eigen thuisland tot mikpunt gemaakt. Maduro maakte hen het vorig jaar lastiger terug te keren – hij noemde remigranten potentiële „biologische wapens”.