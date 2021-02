Colombia biedt miljoen Venezolaanse migranten legaal verblijf

Venezolaanse migranten die zonder geldige papieren in Colombia verblijven, krijgen een beschermde status die tien jaar geldig is. Dat maakte de Colombiaanse president Iván Duque maandagavond bekend, schrijft de Spaanse krant El País. De status biedt de Venezolanen de mogelijkheid legaal te werken en om een coronavaccin te krijgen.

In Colombia leven ongeveer 1,7 miljoen Venezolanen, van wie zo’n miljoen zonder verblijfspapieren. Meestal werken zij in de informele sector als bijvoorbeeld straatverkoper. De nieuwe status moet de migranten uit de illegaliteit halen en onder andere toegang bieden tot de vaccinatieprogramma’s tegen het coronavirus. In december werd Duque bekritiseerd toen hij stelde dat de Venezolaanse migranten geen toegang tot vaccins zouden krijgen.

Opmerkelijk is dat het gebaar ook geldt voor Venezolanen die in de komende twee jaar nog naar Colombia komen. De Colombiaanse landsgrens met Venezuela is officieel gesloten, maar in de afgelegen gebieden tussen de landen zijn veel mogelijkheden om alsnog over te steken. Wie zich niet aanmeldt voor de nieuwe status, riskeert te worden gedeporteerd.

Biologische wapens

In Venezuela heerst al jarenlang een hevige economische crisis, waardoor vijf miljoen inwoners op de vlucht zijn geslagen. De regering van Nicolás Maduro wordt niet erkend door onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten, zij stellen dat de verkiezingen niet democratisch zijn verlopen.

Maduro heeft duidelijk gemaakt dat Venezolanen die het land ontvluchtten niet meer welkom zijn. Volgens hem stuurt Ivan Duque „alleen besmette personen” terug, als „biologische wapens”.

