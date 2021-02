Clubicoon Martin Jol stopt als technisch manager ADO Den Haag

Martin Jol stopt na ruim een jaar als technisch manager van ADO Den Haag, laat de club weten op zijn website. Het 65-jarige clubicoon stelde eind vorig jaar Ruud Brood aan als opvolger van de ontslagen trainer Aleksandar Rankovic en trok in de winterstop nog liefst zeven nieuwe spelers aan, al dan niet op huurbasis. Jol wordt bij ADO nu verantwoordelijk voor het het realiseren van een gezamenlijke topsportlocatie voor het eerste elftal, de jeugd en de vrouwentak in het Zuiderpark.

Lees ook dit verhaal over de aanstelling van Ruud Brood als nieuwe trainer: Een trainer die aan zichzelf denkt, dat wilde ADO niet

„Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan om ADO Den Haag op de rails te krijgen”, zegt Jol in het persbericht over zijn vertrek als technisch manager. „Met de komst van Nasser El Khayati is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan. Het is een geschikt moment om me terug te trekken als hoofd van het Technisch Hart.” ADO Den Haag staat op dit moment op de zeventiende plaats in de Eredivisie, een plek die aan het eind van het seizoen zorgt voor degradatie.

Oud-trainer

De oud-trainer van onder meer Ajax, Hamburger SV en Tottenham Hotspur trad na een aantal jaren niet meer werkzaam te zijn geweest in de voetbalwereld eind 2019 aan als technisch manager bij ADO. Ook toen stond de club op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. De competitie werd vorig jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus afgebroken in maart, waarop de KNVB besloot dat er geen clubs konden degraderen.

Als geboren Hagenees zal Jol het ook in zijn nieuwe rol niet kunnen laten zich te bemoeien met het eerste eltal, kondigde hij op de website van club al aan. „Mijn focus ligt nu breder, maar ik blijf uiteraard beschikbaar om Hamdi en Brood waar nodig met raad en daad terzijde te staan. Want vanzelfsprekend is en blijft ADO Den Haag mijn club, ook al ga ik de verrichtingen nu op wat meer afstand volgen.”