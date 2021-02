WHO-missie: coronavirus sprong niet in laboratorium Wuhan over op mensen

China blijkt er behoorlijk in geslaagd te zijn om de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar zijn hand te zetten. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een tienkoppige onderzoeksmissie naar de oorsprong van het coronavirus die deze dinsdag zijn gepresenteerd op een persconferentie in Wuhan.

De missie van de WHO naar China heeft geen concrete nieuwe aanwijzingen opgeleverd over wat de bron kan zijn geweest van de pandemie. Internationale onderzoekers konden na stroeve onderhandelingen pas ruim een jaar na de uitbraak in Wuhan afreizen naar ground zero. Op de afsluitende persconferentie kon de delegatie teleurstellend weinig nieuwe informatie op tafel leggen.

Daarnaast werd duidelijk dat de WHO geen onderzoek meer gaat doen naar de mogelijkheid dat het coronavirus uit een laboratorium in de Chinese miljoenenstad is ontsnapt. Er komt daarentegen wel meer onderzoek naar de mogelijkheid dat besmettingen verlopen via diepvriesproducten. Die theorie verkondigen Chinese wetenschappers al langer, maar tot nu toe achtte de WHO die zeer onwaarschijnlijk. Een andere aanbeveling is om te kijken of de ziekte zich al buiten China heeft gemanifesteerd voordat die in december 2019 is opgemerkt in Wuhan. Ook op die mogelijkheid wijst China al langer met de nodige nadruk.

Drie van de vier hypotheses over de oorsprong van het virus vergen nader onderzoek, de vierde, die over mogelijke verspreiding vanuit laboratoria, is dus afgeschoten.

De missie heeft vier weken geduurd. De eerste twee weken zaten de wetenschappers van de WHO in quarantaine in hun hotel, maar ook tijdens de twee weken erna mochten ze niet even naar buiten voor een blokje om. Ze zaten namelijk formeel geen twee, maar vier weken in een vorm van quarantaine.

China heeft het argument van de quarantaine heel handig gebruikt om de delegatie volledig af te sluiten van de buitenwereld. Ontmoetingen met anderen dan de wetenschappers, artsen en patiënten die door de Chinese autoriteiten geschikt werden geacht waren zodoende uitgesloten.

Cynisme

Onder kritische inwoners van Wuhan is het cynisme over de missie dan ook groot, In een Signal-groep vraagt iemand zich af: „Waarom gaan ze naar een markt waar nooit corona was?” Waarop iemand anders antwoordt: „Juist omdát daar nooit corona was, haha!”

De persconferenttie van het WHO-onderzoeksteam. Van links naar rechts: Mi Fen, woordvoerder China’s nationale gezondheidscommissie, Liang Wannian, hoofd van het panel van experts van de Chinese gezondheidscommissie, en de Deen Peter Ben Embarek en de Nederlandse Marion Koopmans, leden van het WHO-onderzoeksteam. Aly Song/Reuters

Marion Koopmans, prominent lid van de delegatie, stelt dat de groep juist veel toegang heeft gekregen. Dat klopt in zekere zin ook: de delegatie heeft het Wuhan Institute of Virology bezocht, evenals enkele ziekenhuizen en de Huanan-markt die de schakel vormde in het eerste bekende cluster patiënten. Delegatieleden hebben met patiënten gesproken en heel veel Chinees onderzoek mogen inzien.

Huang Yanzhong, Amerikaans hoogleraar en kenner van de gezondheidszorg in China, denkt dat zowel de WHO als China de missie als een succes kan presenteren. De groep heeft veldonderzoek gedaan, de plaatsen bezocht en de mensen gesproken die zij wilde. „Ik denk alleen niet dat ze hun critici hier makkelijk mee overtuigen.” Die zullen alleen hun gedachte bevestigd zien dat de WHO in de zak van China zit.

Gepolitiseerd

De missie kan gezien worden als de meest gepolitiseerde missie van de WHO ooit. De Chinese overheid wil vooral voorkomen dat China op de een of andere manier verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van de ziekte. Daarin is China ruimschoots geslaagd.

China weesbijvoorbeeld eerder naar Amerikaanse militairen die het virus naar Wuhan kunnen hebben gebracht, iets waar opvallend veel Chinezen geloof aan hechten. Daarover is op de persconferentie geen woord gevallen.

China brengt met nadruk onderzoek onder de aandacht dat zou aantonen dat het virus al in de riolering in Spanje en Italië is aangetroffen voordat Covid-19 in China uitbrak.

Dat punt neemt de WHO wél over. Zij beveelt aan om het onderzoek naar mogelijk besmettingen voordat de eerste patiënt ziek werd in Wuhan ook te gaan verrichten via monsters bij bloedbanken. Dat onderzoek wil de WHO niet niet alleen in China maar ook in andere landen uitvoeren.

Eerdere gevallen

Er waren geen grootschalige besmettingen vóór december 2019 in of rondom Wuhan, constateert de missie. Koopmans voegde daar wel aan toe dat daar niet uit kan worden afgeleid dat die ziekte niet al eerder rondwaarde en dat er ook geen eerdere gevallen zijn.

De nog steeds waarschijnlijkste hypothese lijkt dat het virus van vleermuizen via een of meer andere diersoorten is overgegaan op de mens. Maar, zo stelt de WHO nu, het onderzoek naar vleermuisvirussen moet zich dan ook uitstrekken tot vleermuizen in China’s buurlanden. Ook dat wil China graag. Als vleermuizen de bron blijken te zijn, dan liever die uit Laos of Myanmar dan die uit China.

Er zijn op de Huanan-markt diepgevroren dieren gevonden waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze gevoelig zijn voor Covid-achtige virussen. De dieren zelf waren niet besmet. Maar ze waren in een aantal gevallen afkomstig uit gebieden in China waar, anders dan in Wuhan, veel vleermuizen zijn. Daarmee wordt het aannemelijker dat diersoorten uit die gebieden de ziekte eerder al naar de markt hebben gebracht, en daarmee de link tussen vleermuis en mens vormen.

Diepgevroren producten

China wijst ook naar de import van diepgevroren producten als bron van Covid-19. Daarover is nog heel weinig bekend, ook omdat internationale experts die hypothese vrijwel allemaal heel onwaarschijnlijk achten. Nu beveelt de WHO dergelijk onderzoek toch aan.

Maar de grootste Chinese overwinning is toch dat verder onderzoek naar ontsnapping uit een lab in Wuhan van de baan is. Het leek alsof die hypothese vooral was verworpen omdat de werknemers van de laboratoria die hypothese zeer onwaarschijnlijk achten.

Er was vooral vanuit Amerika eerder veel kritiek dat de WHO zijn oren zeker in het begin van de cruciale uitbraak wel erg sterk naar China liet hangen. Zo prees WHO-directeur Tedros Ghebreyesus president Xi Jinping van China uitgebreid voor zijn snelle aanpak aan het begin van de uitbraak, terwijl China toen juist ernstig faalde.

Koopmans is zich hier allemaal wel van bewust, maar zij wil er nadrukkelijk verre van blijven. Ze gelooft dat de samenwerking tussen internationale experts het beste verloopt als de politiek zo veel mogelijk buiten de deur wordt gehouden. „Als je in politieke dingen gaat zitten, dan kom je nergens”, is haar overtuiging.

„We zijn hier nadrukkelijk niet om te controleren, dat is niet de insteek die we hebben gekozen”, zegt ze aan de telefoon vanuit Wuhan. „We zijn er ook niet om partijen te beschuldigen.”

Koopmans hamert er daarnaast vanaf het begin op dat het niet reëel is om van deze missie al uitsluitsel te verwachten. Dat het mogelijk heel lang gaat duren komt China niet slecht uit. Het land wil ook weten waar de ziekte vandaan komt, maar heeft de WHO daarvoor niet nodig. China heeft wel de capaciteit om het uit te zoeken, maar niet de wil dat in het volle licht te doen.

Onderzoek naar de oorsprong van Sars-achtige virussen gebeurt er al veel langer, in de grotten in de Zuidwestelijke provincie Yunnan bijvoorbeeld, maar resultaten van dergelijk onderzoek worden alleen vrijgegeven als de overheid dat wil, en dan op een manier en een moment dat de overheid het wil.

Wetenschap is in China nooit onafhankelijk van het toezicht van de Partij, en die bepaalt uiteindelijk wat er naar buiten komt. Daarvan is de WHO zich wel bewust, maar het wordt niet openlijk meegenomen: die organisatie dicht Chinese wetenschappers dezelfde objectiviteit toe als alle andere. Er wordt geen rekening gehouden met hun onvrijheid.

Het programma in Wuhan was afgeladen vol, vertelt Koopmans. Steeds was er onduidelijkheid over wat er voor de volgende dag op het programma zou staan. Er was ook lang onduidelijkheid of de missie überhaupt kon plaatsvinden. Kort van te voren werd de reis uitgesteld, toen sommige leden al onderweg waren naar China. Er is gesteggeld over de toegang van alle leden tot het land en over de vraag of de missie naar Wuhan mocht gaan of in Beijing moest blijven steken.

Het is een beproefde methode die China graag op bezoekers loslaat: het precieze programma is onbekend tot op het laatste moment en kan dan niet meer gewijzigd worden. Daarnaast wordt het onmogelijk gemaakt om buiten de kaders te treden die China stelt.

Die onbeheersbaarheid dient een doel. Het maakt dat delegatieleden blij worden met wat alles wat ze nog wel kunnen krijgen. „Alles wat we vroegen hebben we gekregen”, zegt Koopmans dan ook.

Lees ook dit interview met viroloog Marion Koopmans