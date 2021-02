Bolivia onderzoekt dood dertig zeldzame condors

Onderzoekers van het Boliviaanse ministerie van Milieu en Water onderzoeken de dood van zeker dertig zeldzame Andes-condors in het zuidelijke departement Tarija. Een bioloog vreest dat de dieren om het leven zijn gekomen door het eten van vergiftigd vlees. Het ministerie wil zo snel mogelijk achter de doodsoorzaak komen, en heeft daarom een groep experts naar het gebied gestuurd.

Bioloog Diego Mendez zegt volgens persbureau AFP dat het goed mogelijk is dat de aaseters om het leven zijn gekomen doordat ze giftig vlees hebben gegeten. Het lijkt in ieder geval niet om een gerichte actie te gaan, zei gouverneur Adrián Oliva van Tarija. Volgens hem leeft de plaatselijke bevolking in harmonie met de vogels.

Andes-condors zijn grote roofvogels met een spanwijdte van soms wel drie meter. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft de dieren op de Rode Lijst geplaatst van dieren die ernstig bedreigd worden. Wereldwijd zijn er nog maar 6.700 volwassen Andes-condors in het wild en dat aantal neemt volgens de natuurorganisatie af.