Bijgeloof is ook vroom

Voor de niet-gelovige buitenstaander lijkt het verschil tussen geloof en bijgeloof misschien een triviale kwestie. Maar in de wereld van religie staat triviaal gelijk aan bittere ernst. Ik kan me nog levendig de discussies aan de keukentafel herinneren tussen mijn ouders over ‘bijgeloof’. Mijn vrome moeder geloofde in de heilzame werking van tastbare voorwerpen, zoals de hand van Fatima, een amulet waar het Marokkaanse volksgeloof beschermende krachten aan toedicht. Mijn vader, afkomstig uit een familie van schriftgeleerden, bekeek het calvinistischer en benadrukte vooral de kracht van Gods Woord.

Hij durfde bijgeloof overigens nooit als onzin te bestempelen, getrouw aan het gezegde ‘geloof niet in de waarzegger, maar doe ook niets zonder hem’.

Hoewel ik op jonge leeftijd werd ondergedompeld in de geschreven heilige teksten was ik ook gevoelig voor de eeuwenoude orale verteltraditie. De verhalen over magie, djinns en fabeldieren spraken voor een jonge geest nou eenmaal meer tot de verbeelding.

Wat nu doorgaans bijgeloof genoemd wordt heeft een oudere traditie dan de grote monotheïstische godsdiensten. Die traditie overstijgt de rigide religieuze scheidslijnen – behalve de hand van Fatima kent de Arabische wereld ook de hand van Maria, en die is veelal te vinden in de huiskamers van Arabische christenen. En ook onder Joden is de hand als talisman geen onbekend symbool.

In mediterrane landen als Turkije en Griekenland is de nazar, ook wel het blauwe oog, het symbool om onheil af te wenden. Abusievelijk wordt de nazar ook wel ‘het boze oog’ genoemd, wat dus onjuist is: het oog moet het effect van andermans boze ogen juist ontzenuwen. Het oog, soms verwerkt op de palm van de hand van Fatima, wordt daarom veelal zichtbaar gedragen om de hals, alsof kwade blikken erdoor geabsorbeerd worden. Mijn moeder droeg vroeger nog zo’n ketting.

Maar in een onttoverde wereld is er steeds minder ruimte voor mystiek, ook binnen islamitische gemeenschappen, waar de strikte interpretatie van de islam al enige tijd de boventoon voert en in toenemende mate volksverhalen en bijgeloof in een kwaad daglicht plaatst.

Zo stelde Diyanet, de Turkse autoriteit voor religieuze zaken, afgelopen maand dat de nazar als talisman onverenigbaar is met de islam. Als de gelovige zich zo nodig wil beschermen tegen het boze oog, aldus de religieuze autoriteit in een recente fatwa, dan kan die beter koranische verzen reciteren in plaats van bescherming zoeken bij heidense attributen.

Het is een opmerkelijk statement over een weliswaar wijdverbreid maar in het algemeen niet zo serieus genomen symbool. In het sterk geseculariseerde Turkije was de nazar al geëvolueerd tot een element in decoratieve sieraden en souvenirs. Je ziet hem van sleutelhangers tot asbakken en inmiddels heeft hij een officiële emoji. Afgelopen zomer werd koning Willem-Alexander tijdens zijn vakantie in Griekenland nog gespot met een opvallende zwembroek vol blauwe nazars.

De vraag is of het besluit van de religieuze autoriteiten in Turkije niet juist voor een tegengesteld effect zal zorgen – en mensen dit zullen zien als een aanval op een eeuwenoud, cultureel erfgoed. Met het verbannen van de nazar kan die zich zomaar ontwikkelen tot een heuse geuzenpenning.