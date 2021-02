Als een politicus zich van 4 namen bedient

De fractievoorzitter van GroenLinks in Zeist, Ronald Camstra, blijkt zichzelf de laatste jaren ook Felix Stoker, Sheila Zwierig, Edwin de Kort of Noortje van Breukelen te hebben genoemd. Het ging mis met Noortje van Breukelen. Hij beschreef op Facebook dat Noortje wilde dat de lokale Slotlaan, waar ze zou wonen, autovrij werd. Toevallig ook het standpunt van GroenLinks. Toen bleek dat niemand op de Slotlaan Noortje kende, ontstond zoveel argwaan dat Ronald Camstra werd betrapt. Vorige week moest hij toegeven dat hij een eigen trollenlegertje had gebouwd – ook omdat zijn verzonnen personages, zei hij, minder negatieve reacties opriepen dan zijn eigen account.

Nu gaan zelffelicitatie en zelfbedrog bij politici vermoedelijk vaker samen. Zeker in campagnetijd zijn nepprofielen een gevaarlijke verleiding. Nieuwe online feiten (of bijna-feiten) hebben de potentie een campagne te bepalen, en een trollenlegertje is zo gevormd. Het vergroot je kansen. Het kost (bijna) niets.

Evengoed merkte ik maandag dat kenners niet echt weten hoe groot het verschijnsel in Nederlandse campagnes is. We hebben wel indicaties. De Volkskrant documenteerde in 2018 hoe de zanger Dotan zijn succes met nepprofielen uitvergrootte. Oud-FBI-directeur Mueller concludeerde dat de Russische regering de verkiezing van Trump in 2016 beïnvloedde „in a sweeping and systematic fashion”. Al in 2017 onthulde NRC hoe Denk een online nepaanhang had gevormd.

En de vraag is natuurlijk: waarom gebeurt er niets tegen? Vorig jaar had je in de VS hierover een fascinerend debat. Een psychiater schreef anoniem een populair blog over allerlei academische thema’s. Hij beïnvloedde de mondkapjesdiscussie. The New York Times begon aan een profiel van hem. De verslaggever achterhaalde zijn naam, en wilde die publiceren. Redenering: de krant kan de lezer dat niet onthouden. De psychiater sloot woedend zijn blog.

En het debat hierna leerde me dat de ‘nieuwe anonimiteit’ de terreinwinst vertegenwoordigt die ‘Big Tech’ heeft geboekt op ‘oude’ media, die de klassiek-democratische waarde van optimale openheid blijven nastreven.

Hier is het niet anders. In de politiek heb je de laatste jaren het anonieme Twitter-account Haagse Insider. Een goed geïnformeerde auteur, bij momenten invloedrijk. Ik zocht de persoon erachter, het lukte me niet. Je vermoedt een CDA’er of iemand uit een kleinere christelijke partij, maar uiteindelijk weet ik het niet, en dat is natuurlijk het hele probleem: democratische keuzes worden ook in onze campagne mede beïnvloed door anonymi met onbekende belangen – omdat Big Tech de mogelijkheid biedt, en omdat onze democratie niet bij machte is daartegen op te staan.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven