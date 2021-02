Akkoord met steden en transporteurs: bestelauto’s in binnensteden emissievrij in 2030

In minstens dertig plaatsen zullen vanaf 2030 alleen maar schone bestelauto’s en vrachtwagens de binnenstad in mogen. Dit heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) dinsdag afgesproken met gemeenten, vervoerders en andere betrokkenen. Al vanaf 2025 kunnen gemeenten een emissievrije zone instellen. De vier grote steden en tien andere gemeenten kondigden dat al aan.

Transporteurs die willen overstappen op schonere wagens kunnen een subsidie krijgen. Dinsdag werd een bijdrage voor elektrische bestelauto’s bekendgemaakt; vrijdag was al een vergelijkbare subsidie voor emissievrije vrachtwagens gepresenteerd.

Van Veldhoven tekende met betrokkenen de ‘uitvoeringsagenda stadslogistiek’. Daarin staan afspraken voor onder meer schoner stadsvervoer, distributiecentra aan de rand van steden en andere manieren om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Dat betekent onder meer 49 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Betrokken partijen willen werken aan een betere luchtkwaliteit in de stad en minder vervoersbewegingen in centra. Juist nu de meeste winkels dicht zijn vanwege de coronamaatregelen bestellen veel mensen online en stromen woonwijken regelmatig vol met bestelwagens.

Te bezorgen pakketten worden aan de rand van de stad overgeladen

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) tekende de agenda, maar uitte ook zorgen op het gebied van financiën, beschikbaarheid van emissievrije voertuigen en elektrische laadcapaciteit. „De prijzen voor elektrische vrachtwagens zijn nu nog heel erg hoog”, zei voorzitter Elisabeth Post van TLN tijdens de onlinepresentatie van de agenda. „Er is ook nog nauwelijks een tweedehandsmarkt.” De subsidie vergoedt ook slechts een deel van het aanschafbedrag. Voor bestelauto’s is in 2021 in totaal 22 miljoen euro subsidie beschikbaar; ondernemers kunnen 10 procent van de aanschafwaarde krijgen tot een maximum van 5.000 euro. Voor vrachtwagens is 11 miljoen beschikbaar in 2021. Het ministerie benadrukt dat deze middelen bovenop andere financiële ondersteuning komen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken, zoals de milieu-investeringsaftrek.

De infrastructuur om elektrische vrachtvoertuigen snel op te laden is ook nog niet voldoende, aldus Post van TLN. „Een chauffeur wil niet eerst vier uur moeten opladen voordat hij de binnenstad weer uit kan.” Ook ondergronds moet de netwerkcapaciteit omhoog, aldus Post. „Wij hebben leden met wel zeshonderd vrachtwagens. Als die al hun wagens aan de lader zouden koppelen, trek je nu de stroom leeg voor een hele wijk.”

Voordat de binnensteden van deelnemende gemeenten als Utrecht en Tilburg in 2030 worden gesloten voor ‘vuile’ bestelbusjes en vrachtwagens, geldt een overgangsregeling. Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een ‘zero-emmissiezone’ invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar tevoren aankondigen. Zulke gebieden lijken op de milieuzones waar oudere dieselwagens al verboden zijn. In Amsterdam betreft dat het gebied binnen de ring A10, in Rotterdam het gebied A16-A20-Maas, in Utrecht het gebied binnen de singels.

Nieuwe bestelbusjes en vrachtwagens die in zo’n zone moeten zijn, zijn vanaf 2025 verplicht emissieloos te rijden. Mede vanwege de coronacrisis krijgen ondernemers die nog een bestelbus of vrachtwagen hebben die op fossiele brandstof rijdt, een aantal jaren uitstel. In 2027 eindigt de overgangsregeling voor bestelauto’s, in 2030 voor grotere vrachtwagens. Op termijn moeten aan de rand van de stad distributiecentra komen waar te bezorgen pakketjes worden overgeladen.