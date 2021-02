Zeker 24 doden na hevige regenval in Marokko

In de Marokkaanse stad Tanger zijn maandag zeker 24 mensen overleden nadat een kelderruimte door noodweer volliep met water. In de kelder bleek een illegale textielfabriek te zitten.

Hulpdiensten hebben tien mensen gered uit de ruimte en overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers, meldt het Marokkaanse persbureau MAP op basis van lokale autoriteiten.

Het ongeluk gebeurde na hevige regenval in de zuidelijke wijk El Mers. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Plaatselijke media zeggen dat de slachtoffers zijn geëlektrocuteerd, maar dat is volgens persbureau AFP nog niet door de autoriteiten bevestigd.

Na een lange periode van droogte heeft Marokko de laatste weken last van hevige regenbuien. Het is niet de eerste keer dat het noodweer voor slachtoffers zorgt. Begin januari stortten in Casablanca vervallen huizen in. Volgens persbureau AFP kostte dat toen vier mensen het leven en raakten meerderen gewond.