Snelwegen dicht door gladheid; Rijkswaterstaat roept op thuis te blijven

Het is maandagochtend spekglad op de Nederlandse snelwegen. Sommige wegen zijn slecht of niet begaanbaar en daardoor afgesloten. Vooral in het midden en noorden van het land is het „onverminderd gevaarlijk”, meldt Rijkswaterstaat, die weggebruikers oproept niet de weg op te gaan. Mensen die toch de weg op moeten, wordt gevraagd langzaam te rijden, niet onnodig van rijbaan te verwisselen en rustig te remmen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn inmiddels verschillende wegen afgesloten omdat ze te gevaarlijk werden. Bij de Drechttunnel op de A16 richting Breda zijn meerdere rijstroken gesloten. Op de A50 richting Ravenstein is de weg in beide richtingen dicht omdat een vrachtwagen verticaal op het wegdek is beland. Ook is „door sneeuwduinen” de A7 tussen Middenmeer en Medemblik dicht.