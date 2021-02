Wanneer kan er geschaatst worden? Bij de ijsverenigingen kriebelt het al

„Het vriest als een malle”, zegt Aad van Winden. Dus „absoluut” gaat IJsclub Vlietland in Schipluiden open. Op de achtergrond klinkt het opgewekte gesprek van het ijsbestuur. „Met ijs kruipt het bloed waar het niet gaan kan”, zegt Van Winden.

Na de sneeuwpret van afgelopen weekend, is nu de grote vraag: kan er deze week op natuurijs worden geschaatst? En de vervolgvraag: kan er in een coronacrisis worden geschaatst, met alle afstandsregels die – ook op het ijs – gelden?

In de zachte winters hebben natuurijsverenigingen het moeilijk. Het water op weilanden, veldjes en vennetjes bevriest langzaam en het ijs dooit snel. Verenigingen die het van bevroren open water moeten hebben, zoals ook de beroemdste van Nederland, de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, hebben enkele dagen en nachten flinke vorst nodig. Veel van de verenigingen hebben al een aantal jaar achtereen onvoldoende ijsdikte gekend. Vorige winter was er helemaal geen natuurijs.

Maar nu is het anders. Van Winden: „Als het vannacht min 10, min 13 is, dan gaan we morgen richting de zeven of acht centimeter ijs.” De ijsbaan in Schipluiden is een ondergelopen weiland in een polder. De komende uren is het aan de ijsmeester om te beslissen of er geschaatst kan worden. Het sneeuwt nog altijd licht in Schipluiden, en de ijsdikte is nog onvoldoende om sneeuw te ruimen. De leden van Vlietland, met 5.300 een van de grootste verenigingen in Zuid-Holland, hebben in elk geval hun toegangskaartjes thuisbezorgd gekregen.

Een paar kilometer verderop, in het Westland, zit het bestuur van Hard Gaat-ie ook in vergadering. „Het gaat toch kriebelen”, zegt voorzitter Wim van der Berg. Ook hij, inmiddels bijna 75 en „niet meer zo’n barre schaatser”, zou nog wel een klein rondje willen schaatsen. De Piet Keijzerbaan, vernoemd naar de Elfstedenwinnaar van 1940, is deze maandagochtend sneeuwvrij gemaakt. Dan zal het betonnen veld tussen de kassen van De Lier besproeid worden met water. Zodra de ijslaag bevroren is, gaat er een laagje kalk over, en weer een laagje ijs. „Het streven is dat we morgenmiddag ijs hebben.”

Avondklok en sproeien

In De Lier is maar anderhalve centimeter ijs nodig voor er geschaatst kan worden. De goedmoedige concurrentie met Schipluiden over wie het eerste ijs had, werd daardoor in het verleden telkens door Hard Gaat-ie gewonnen. Maar nu zorgt de avondklok ervoor dat al het ijswerk overdag moet gebeuren – normaal zijn sproeicommissie ’s nachts bezig.

De coronaregels zorgen voor meer hoofdbrekens. „Als we de baan openzetten, hebben we zo dik duizend man op het ijs”, zegt Van der Berg. „Dat willen we per se niet.” Dus als er ijs ligt, mogen alleen kinderen tot twaalf jaar komen schaatsen. „De groten worden niet toegelaten. Het is nu eenmaal niet anders.”

Bij IJsclub Vlietland is een heel coronaprotocol opgetuigd. Drieduizend van de 5.300 leden hebben hun kaartjes gekregen, met daarop de richtlijnen. „We werken in blokuren van twee uur, met een half uur ertussen om mensen tijd te geven de schaatsen aan en uit te doen”, vertelt Van Winden. Er is géén koek en zopie, géén verkoop van schaatsen, géén toegang tot het clubhuis.

Discipline

Het draaiboek is besproken met de gemeente en de boa, zegt hij. „Er is zelfs iemand van de politie Haaglanden langsgekomen. Nu komt het aan op de discipline van de mensen.” Van Winden waarschuwt: „Als iemand eigenwijs is, dan gaat hij onmiddellijk van het ijs af, moet hij zijn kaartje inleveren en mag hij dit jaar niet meer komen.”

Hij verwacht dat er niet opgetreden hoeft te worden. „Ik zei het vanochtend tegen mijn vrouw. Gelukkig zijn we even van dat gezeik over corona af. Rondom ijs is de sfeer zo uniek, je hart gaat er gewoon van open.”

Maar hij waarschuwt nog wel: dat de ijsbaan opengaat, betekent niet dat de toertochten ook doorgaan. Dat zijn evenementen, en die zijn tot nader order verboden. En op open water „faciliteren we ook verder niets”. Van Winden: „We doen geen wakafzettingen op de Vlaardingervaart, doen geen ijsbewaking. Wie daar gaat schaatsen, doet dat allemaal op eigen risico.”