Vreest Nederland stroomuitval?

Het kaarsenschap, in gangpad ‘Koken en Wonen’, naast de gloeilampen en tegenover de gootsteenontstopper, is geheimzinnig leeg bij Albert Heijn op het Amsterdamse Damrak. Waar doorgaans tientallen roomwitte dinerkaarsen liggen, bleef alleen een prijskaartje achter. Zelfs de verjaardagskaarsjes zijn op.

Kaarsenschaarste blijft niet beperkt tot deze Albert Heijn of de bijbehorende postcode. Elke supermarkt die NRC bezoekt staat droog. En ook online-winkels hebben moeite om aan alle orders te voldoen. Chris Keereweer van kaarsen-online.nl – „de grootste professionele online sfeerwinkel als het gaat om kaarsen” – is eigenlijk te druk om vragen te beantwoorden. Is die drukte de laatste weken toegenomen? Hij reageert schamper: „Ja, dat kun je wel stellen ja”, en hangt op.

Het lijkt logisch dat supermarkten verlegen zitten om kaarsen: de meeste andere winkels zijn dicht. Maar er zit meer achter. Gesloten winkels bezorgen namelijk wél, en die zijn óók uitverkocht. HEMA heeft online keuze uit zeventien kleuren dinerkaarsen – allemaal uitverkocht. Zelfs ‘okergeel’ is niet op voorraad.

Volgens Google Trends wordt er dit jaar twee keer zoveel naar ‘kaarsen’ gezocht als in dezelfde periode in de afgelopen vijf jaar. Alsof Nederland vreest voor een massale stroomstoring. Hebben we een land vol doomsday preppers?

Marry Jansen, pr-medewerker van de HEMA, zegt: „Mensen zijn op zoek naar gezelligheid tijdens de lockdown. Andere gezelligheidsproducten stegen ook in vraag, zoals geurstokjes en kussentjes.” Een soortgelijke uitleg komt later per mail van kaarsen-online.nl, waar oprichters Chris en Liranda Keereweer tóch even tijd vrijmaakten. Het devies: je mag niet gezellig uit eten, maar je kunt tenminste een kaars aansteken naast je thuisbezorgde foe yong hai.

En Chris en Liranda geven nóg een verklaring: „Mensen zijn slachtoffers gaan herdenken. Kaarsen werden aangestoken als hoop in barre tijden voor geliefden die ziek waren.” Macaber, de rouw van een samenleving gemeten in was.

Vrolijker verklaring: kaarsen zijn hip. Influencers als Yara Michels (166.000 volgers) deelden bijvoorbeeld de twisted kaarsen van het Scandinavische designmerk HAY – ook buitengewoon in trek. „Het inspireerde een trend om twisted kaarsen zelf thuis na te maken”, vertelt Anne-Kjeld Zaan, retail manager van HAY. Op TikTok en Instagram worden dagelijks kaarsen gemutileerd door ze in heet water te weken, en daarna op te draaien. „Met wisselend succes”, aldus Zaan. Dat is zacht uitgedrukt, want de thuisgemaakte draaisels liggen wat hun uiterlijk betreft ergens tussen uitwerpsel en stimulatiemiddel.

Wanneer zal de voorraad weer op zijn normale omvang zijn? HEMA: „We komen nu langzaamaan op adem, dus als de winkels straks weer opengaan, zijn de schappen weer goed gevuld.”

Het is nog een onwerkelijk vooruitzicht; 7.9 miljoen huishoudens waar de kaarsen weer branden, glanzend als Vikingbenen in de winter. En we branden ze niet voor het licht, niet om te rouwen, maar gewoon, voor de gezelligheid.