Vooruitstrevende flamenco in een Spaanse boerderij

De voormalige olijfolieboerderij vlakbij Sevilla heeft afgebladderde witte muren, zware luiken, sinaasappelbomen in de tuin en een plavuizen vloer waarop het ritmisch tikken van hakken als vanzelf muziek wordt. Daar doorheen dansten afgelopen weekend vooruitstrevende flamencodansers die eigenlijk op Nederlandse planken hadden moeten staan. De digitale bezoeker van de Flamenco Biënnale kreeg op twee avonden exclusieve dansvoorstellingen te zien die ook dramatisch en cinematografisch interessant waren. Het festival toonde zich uiterst flexibel en vond een vorm die uitstekend werkte.

La Aceitera is de dansstudio van danseres Rocío Molina. Op zaterdagavond was de registratie te zien van El aire mueve, de lucht beweegt, dat zij speciaal voor het online festival maakte. Begeleid door drie verschillende gitaristen danst ze, glijdt ze, klikklakt ze ritmisch door haar domein. Buiten, onder de poort, golft haar lichaam, het stokt, soms is het een percussie-instrument. De gitarist zit met zijn rug naar haar toe. Eenmaal binnen, een nieuwe gitarist, nieuwe rode blouse, pelt ze kalm een sinaasappel, om daarna een nieuw stuk te dansen. Vrolijker, vrijer. Ze is de baas over alles om haar heen en heeft zin zich te vermaken. Haar armen gaan zo vloeiend door de lucht dat die niet meer bij haar lijf lijken te horen. Na een orgastisch derde stuk eindigt het in de schemering buiten in de olijfgaard. In het wit gekleed valt Molina neer op de zwarte aarde.

Flamenco als industriële techno

Zo indrukwekkend als het stuk van Molina is het een dag later niet, maar opnieuw is La Aceitera de filmsetting voor innemende dansers.

Van danser Andrés Marín is slechts een flits van zijn gezicht te zien onder het witte hoofddeksel als een monnikskap. Zijn dans wordt gedragen door zang, sax, klarinet en een handdrum. Het muzikale oprekken van flamenco is nog sterker in het afsluitende stuk van danseres Vanesa Aibar en percussionist Enric Monfort. Zij danst de studio binnen gekleed in een leren jurk, met ketens achter haar aan. Hij bespeelt enkel metaal, veel metaal, en elektronica. Vanaf de bank geniet de bezoeker van flamenco als industriële techno in een oude olijfperserij.

●●●●●