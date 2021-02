Voormalig topatlete Els Vader (1959-2021) overleden

Voormalig topatlete Els Vader is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar echtgenoot aan De Telegraaf. De oud-olympiër overleed aan een zeldzame vorm van kanker, die in 2019 bij haar werd geconstateerd.

Vader behoorde in de jaren 80 tot de snelste sprinters van Nederland. In 1981 werd ze uitgeroepen tot atlete van het jaar door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. In 1980, 1984 en 1988 deed ze mee aan de Olympische Spelen. Op het EK indoor van 1985 in Griekenland won Vader brons op de 200 meter.

Vader had jarenlang de Nederlandse records op de 100, 200 en 400 meter in handen. Het laatste record dat nog op haar naam stond, 23,34 seconden op de 200 meter indoor, raakte ze afgelopen maand pas kwijt na 33 jaar. Lieke Klaver dook daar met 23,17 seconden vlak onder. Vaders record op de 200 meter in de buitenlucht werd in 2011 na dertig jaar overtroffen door Dafne Schippers.