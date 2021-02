Als ouders van een vrolijk autistische zoon zijn we aardig getraind in helder en eenduidig communiceren. Toch glipt er in ons gezin met veel reuring weleens wat doorheen.

Een telefoontje kondigt onverwacht ‘hoog bezoek’ aan. Over een kwartier. Dus mijn man zwiert de ergste rommel het fietsenhok in en ik haal een natte lap over mijn kinderen en de kat. De jongste heeft een pindakaasvlek op z’n trui. Terwijl ik voor hem iets schoons uit de droger trek, roep ik naar boven: „Sytze, hoe ziet jouw shirt eruit?”

Stilte. Ik kan de kortsluiting in zijn hoofd bijna horen. Dan: „Ehh, blauw?”

