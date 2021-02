Vertrouwen was voor George Shultz altijd het ‘wisselgeld van de wereld’

De wereldpolitiek was niet saai toen George Shultz in 1982 de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken werd. Zelfs voor Midden-Oosterse begrippen was het erg onrustig in die regio. Met de Koude Oorlog op een hoogtepunt waren de VS in verscheidene schaduw-oorlogen tegen het communisme verwikkeld, onder meer in Midden-Amerika. En de kernwapenrace met die andere grote wereldmacht, de Sovjet-Unie, kon zomaar escaleren tot een nucleair armageddon.

De zaterdag na een lange loopbaan in politiek, wetenschap en bedrijfsleven op 100-jarige leeftijd overleden Shultz, was er medeverantwoordelijk voor dat de wereld eind jaren tachtig iets minder onveilig was. In tientallen gesprekken met zijn Russische ambtgenoot Edouard Sjevardnadze slaagde hij erin de spanningen tussen beider regeringen te laten afnemen. Concreetste resultaat: de vijanden spraken in het INF-verdrag af dat ze veel minder atoomwapens op elkaar zouden richten. Dit in 1988 geratificeerde Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty zou tot 2019 overeind blijven.

De ‘Amerikaanse premier’

Het belangrijkste diplomatieke instrument dat Shultz inzette: vertrouwen. De Russen namen hem zo serieus als hun gesprekspartner, dat ze hem onderling „de minister-president van de VS” noemden. Als een van de eersten (en enigen) in de regering-Reagan herkende hij de hervormingsgezinde krachten die onder sovjetleider Gorbatsjov loskwamen in Moskou.

Op soortgelijke wijze, maar met minder succes, probeerde hij de spanningen tussen Israël en zijn Arabische buren weg te nemen. Na de grote zelfmoordaanslag op Amerikaanse mariniers in Libanon, in 1983, pendelde hij eindeloos tussen Midden-Oosterse hoofdsteden. Hij slaagde er niet in de Palestijnse PLO en de Israëlische regering tot een vredesakkoord te bewegen. Door met de Palestijnen te praten maakte hij wel duidelijk dat zij voortaan een legitieme gesprekspartner waren.

Shultz raakte meermaals op ramkoers met de Republikeinse presidenten die hij diende. Zo weigerde hij als minister van Financiën onder Nixon om de belastingdienst vijanden van de president te laten bespioneren. Ook verzette hij zich met succes tegen Reagans plan om ambtenaren aan de leugendetector te leggen om lekken tegen te gaan. „Het moment dat de overheid mij niet vertrouwt, ben ik weg.”

Zeker drie keer zou hij Reagan hebben gedreigd met aftreden. Zo keerde hij zich tegen het CIA-complot om in het geheim wapens te verkopen aan Iran (als wisselgeld voor Amerikaanse gijzelaars) en de opbrengsten door te sluizen naar rechtse Nicaraguaanse paramilitairen. Toen deze Iran-Contra-affaire uitlekte, spaarde hij samenspannende collega-functionarissen niet.

Klimaatvorser

Na zijn pensioen sprak hij zich nog regelmatig politiek uit. Vóór internationale wapenverdragen, vóór een ambitieus mondiaal klimaatbeleid, tegen het „krankzinnige” Cuba-embargo en tegen de „mislukte” oorlog tegen (recreatieve) drugs.

Tijdens de verhitte nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november sprak hij zich uit tegen politieke onverdraagzaamheid en polarisatie. Voor de zoveelste keer in zijn leven pleitte hij voor vertrouwen, „als wisselmunt van de wereld”. „Als ergens vertrouwen heerst – of dat nu binnen een familie, een klaslokaal, een kleedkamer, een kantoor, de overheid of het leger is – gebeuren er goede dingen. Als er geen vertrouwen is, gebeuren er geen goede dingen. Overige zaken zijn details.”

