Veertien doden bij overstroming India; 170 mensen vermist

Het dodental bij de overstromingen in het noorden van India is maandag opgelopen tot veertien. Volgens lokale autoriteiten worden nog 170 mensen vermist. De overstromingen in de Himalaya ontstonden zondag nadat een stuk van een gletsjer afbrak. Reddingsdiensten hebben tot dusver vijftien overlevenden terug gevonden. Dat melden lokale media.

In de Indiase deelstaat Uttarakhand brak een stuk van een gletjer af in het Himalaya-gebergte. Daarop volgde een woeste overstroming door de vallei van het gebied, waarbij bruggen, wegen en twee waterkrachtcentrales werden verwoest. Ook kwam een grote stofwolk vrij. Lokale inwoners zeggen het gevoel te hebben gehad dat ze een aardbeving hebben meegemaakt.

De deelstaatregering van Uttakarakhand liet maandag weten dat veertien lichamen op verschillende plekken zijn geborgen. De politie vermoedt dat veel vermisten aan het werk waren in de energiecentrales, die inmiddels verwoest zijn. Toen werknemers probeerden te ontkomen, kwamen ze naar verluidt vast te zitten in tunnels die werden afgesneden door de modder en rotsen. Uit die tunnels zijn zondag twaalf mensen gered. Een reddingswerker zei zondag tegen persbureau AFP dat 25 tot dertig anderen nog vastzaten. Bij de reddingsacties zijn onder meer duikteams van het leger en de marine ingezet.