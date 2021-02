Tweede Kamer wil opkopen en verhuren woningen bemoeilijken

Kamerleden van coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, VVD en D66 hebben maandag een voorstel gepresenteerd dat moet voorkomen dat particuliere beleggers woningen kopen en direct weer verhuren. Gemeenten krijgen daarmee meer wettelijke mogelijkheden om een opkoopverbod in bepaalde gebieden in te stellen, zodat woningeigenaren alleen nog huizen mogen verhuren met een vergunning. Op die manier moeten er meer koopwoningen beschikbaar komen voor starters en gezinnen.

De afgelopen jaren is de particuliere huursector gegroeid mede doordat investeerders op grote schaal starterswoningen en nieuwbouwhuizen opkochten. Dat doen ze vooral in grote steden en studentensteden, om de woningen vervolgens tegen hoge prijzen te verhuren. In 2015 was 4,4 procent van de woningvoorraad in handen van particuliere beleggers, drie jaar later steeg dat percentage naar 6 procent. Uit cijfers van het Kadaster bleek eerder dat vorig jaar 40 procent van de woningaankopen in grote steden werd gedaan door particuliere verhuurders. In de rest van Nederland was dat 20 procent.

Het demissionaire kabinet wil die trend stelpen met een wijziging van de huidige woningwet. Daardoor kunnen gemeenten in wijken met veel „goedkope en middeldure woningen” bepalen waar beleggers niet meer mogen verhuren. Eerder gingen de gemeenten Utrecht en Amstelveen over tot een zelfbewoningsplicht. Bij het voorstel van de ChristenUnie mag een pandeigenaar de woning voor vier jaar - na de aankoop - niet verhuren.

Initiatiefnemer en Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) stelt dat gemeenten bij uitzonderingsgevallen toch een vergunning voor verhuur kunnen verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld bij „verhuur aan eerste- en tweedegraadsfamilie”, waar gemeenten een vergunning voor „moeten afgeven”.

