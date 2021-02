Tom Brady wint met nieuwe club zijn zevende Super Bowl

De Super Bowl, het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar, is gewonnen door de Tampa Bay Buccaneers van superster Tom Brady. In de eenzijdige finale van de American Football-competitie NFL versloegen de Bucs tegenstander Kansas City Chiefs met 31-9.

De wedstrijd werd vooraf vooral gezien als een duel tussen de inmiddels 43-jarige Brady en zijn mogelijke opvolger als beste quarterback van de NFL, Patrick Mahomes. Brady had al zes kampioenschappen binnengesleept met zijn vorige club New England Patriots en Mahomes won vorig jaar zijn eerste titel met Kansas City Chiefs.

Maar Mahomes kwam totaal niet uit de verf, terwijl Brady met drie touchdowns juist wel weer heel bepalend was en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de Super Bowl. De nog altijd topfitte veteraan stapte vorig jaar april over naar het relatief kleine Tampa Bay Buccaneers en nu hij ook met die club de Super Bowl heeft gewonnen mag hij zich met extra recht GOAT laten noemen, de beste speler aller tijden. „Ik ben er volgend jaar weer bij”, beloofde hij na afloop op het podium.

Er mochten in coronatijd zo’n 25.000 toeschouwers aanwezig zijn in het Raymond James Stadium in Tampa, onder wie 7.500 ingeënte zorgmedewerkers. Dat is ongeveer een derde van de normale bezetting.

De show rondom de wedstrijd

Vooraf droeg de jonge dichter Amanda Gorman, die onlangs veel indruk maakte tijdens de inauguratie van president Joe Biden, in een opgenomen filmpje een gedicht voor met als titel Chorus of the Captains. Daarin bracht ze een ode aan een oorlogsveteraan, een leraar en een IC-verpleegkundige die voorop lopen bij het bestrijden van de coronacrisis.

De beroemde half time show, die door veel Amerikanen minstens even belangrijk wordt geacht als de wedstrijd zelf, werd dit jaar verzorgd door de Canadese zanger The Weeknd. Hij bracht vergezeld van een spectaculaire choreografie onder meer zijn grote hit Blinding Lights ten gehore. Op sociale media waren de meningen over zijn optreden ernstig verdeeld.

De spotjes rondom de doorgaans door zeker honderd miljoen tv-kijkers gevolgde Super Bowl zijn voor Amerikaanse reclamemakers altijd het hoogtepunt van het jaar en peperduur. Volgens persbureau AP was een humoristisch spotje van automaker General Motors over elektrische auto’s het meest opvallend. Daarin wordt acteur Will Ferrell woedend als hij er achter komt dat in Noorwegen per hoofd van de bevolking meer elektrische auto’s rondrijden dan in de Verenigde Staten.