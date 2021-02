Toch maar de weg op want ‘de plicht roept’

Het weeralarm is maandagochtend niet mis te verstaan: ‘Ga niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is’. Voeg daarbij het aanhoudende advies om ter bestrijding van het coronavirus zo veel mogelijk thuis te werken. Dan is de vraag: wat doen al deze automobilisten bij dit tankstation in Meerkerk, tussen Gorinchem en Utrecht, langs de snelweg A27?

„De plicht roept”, zegt Richard Reuvers (44). Hij werkt voor een bedrijf dat klimaatsystemen in stadsbussen beheert. „Met deze kou is het belangrijk dat die aan de gang blijven.” Hij is vanochtend om vijf uur vanuit Tiel vertrokken naar Dordrecht en is nu op weg naar Zeist. Thuiswerken is geen optie. „Nee”, lacht hij. „Het valt niet mee om twintig stadsbussen bij mij voor de deur te zetten.”

De snelweg A27 ligt er ondanks alle sneeuwoverlast elders redelijk goed bij; minimaal één rijstrook is goed te berijden. Wel liggen er op viaducten en bruggen hopen sneeuw en ijs. Ook zijn verkeersborden door alle sneeuw moeilijk leesbaar. Ter hoogte van een oprit bij Nieuwendijk is de vangrail ontwricht en wordt een zwaar beschadigde vrachtwagen weggetakeld. Strooiwagens en sneeuwschuivers kruipen vooruit.

Ruitensproeiervloeistof

Ruitensproeiervloeistof lijkt vandaag, na brandstof, het meest gekochte artikel bij het tankstation. Automobilisten kampen met slecht zicht, doordat hun voorruit beslaat of met sneeuw is bedekt. Reuvers heeft zojuist een grote flacon ruitensproeiervloeistof afgerekend.

Ook Olmo Lobbezoo (27) uit Bergen op Zoom loopt ermee weg. „Ik kreeg net een plens van een vrachtwagen met sneeuw op z’n dak.” De ‘technical support engineer’ is op weg naar Zeewolde. „Er is daar een storing in een installatie en dat moet verholpen worden, anders hebben ze geen water.” Zijn bedrijf zuivert water voor onder meer farmaceutische bedrijven. „Ik ben niet bang voor dit weer. Ik weet hoe ik moet rijden. Niet te hard en niet te hard remmen.”

Naast het tankstation staat een man zijn voorruit te boenen. Het is Mohammed Ibrahim (38) uit Dordrecht. Hij is vrachtwagenchauffeur maar rijdt nu in de kleine auto van zijn vrouw. „Ik heb een afspraak in Utrecht met iemand die zegt dat het belangrijk is dat ik bij hem kom. Ik heb gevraagd of het niet op een andere dag kon. Het antwoord was nee.”

De afspraak geldt de aankoop van onderdelen voor deze auto. Ineens zegt hij: „Ik denk dat ik toch ga omkeren. De ruiten van de auto worden heel vies. Het is te gevaarlijk.”

Gewoon blijven doorrijden

Er valt lichte sneeuw, bij een snijdend koude wind. Vrachtwagenchauffeur Erwin Wolfswinkel (24) is vanochtend vóór vijven uit Nijkerk naar Oirschot vertrokken met een lading bouwmaterialen, daarna moet hij nog naar Gorinchem. „Rijden is goed te doen. Alleen zijn sommige mensen veel te voorzichtig. Ze moeten gewoon blijven doorrijden.” Nu is hij weer op weg terug naar Nijkerk. Samen met zijn bijrijder, zijn vriendin Amy Lagerweij (19). „Ik ben kapster. Ik heb nu toch niets te doen.”

Even later parkeert bij het tankstation Henk David (54). Hij is zeilmaker en bezoekt zijn klanten thuis. Met het weeralarm is hij het niet eens. „Dat is onzin. Er ligt toch geen meter sneeuw? Ach, de mensen zijn dit weer niet meer gewend. Alleen op de binnenwegen moet je even opletten. Voor mij is dit code geel.”

Andere reizigers hebben persoonlijke motieven voor een rit op de snelweg. „Ik was liever niet de weg op gegaan, maar nood breekt wet”, zegt Bernard Jongbloets (53) uit Breda. Hij is uitgestapt om het ijs op de ruitensproeiers van zijn Porsche weg te schrapen. „Ik moet mijn zus naar haar huis in Amsterdam brengen. Met het openbaar vervoer is nu heel lastig.”

Op dezelfde plaats stopt even later een man die de motorkap van een kleine auto optilt om (ook) ruitensproeiervloeistof bij te vullen. Het is Benjamin Rochet (40) uit Amstelveen, tijdelijk zonder werk. „Ik werkte in de evenementenbusiness en door de corona is dat helaas afgelopen.”

In de auto zitten enkele kinderen en voorin zijn vrouw, verwikkeld in een telefonische vergadering met collega’s. Rochet: „We zijn met de kinderen een weekeinde naar een vakantiepark in Brabant geweest. We zouden zondag terugkeren. Maar dat leek niet heel wijs. Nu rijden we heel voorzichtig terug.”