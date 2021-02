The Weeknd doet je even de vloek van het heden vergeten

In clips, op de cover van zijn album Blinding Lights en bij diverse award-shows liet popster The Weeknd zich recent steeds van een verontrustende kant zien. Zwachtels om zijn hoofd of bloederige verwondingen in het gezicht waren zijn protest tegen de maakbare mens en leeg hedonisme. Vannacht, in de ‘Halftime Show’ (pauze-optreden) van de Pepsi Super Bowl in Tampa, Florida verzette zijn optreden prettig de zinnen. Hier lag de nadruk op zijn muziek, met hier en daar een weggeslikt expliciet zinnetje.

In de V.S. is de Super Bowl – finale van het American football – het bestbekeken sportprogramma op tv.

De muziekoptredens in het traditionele kwartiertje rust voor de spelers werden sinds Michael Jackson in 1993 altijd gegeven door grote sterren, van James Brown, U2, Madonna, Prince tot Lady Gaga. Beyoncé viel de eer zelfs twee keer te beurt, met shows die zinderden en vol engagement waren.

Covidrestricties

De show van de snel succesvol geworden zanger The Weeknd – de Canadees Abel Tesfaye – was ingeperkt door covidrestricties. Niks middenpodium, gastperformer of zang en dans tussen publiek op het middenveld. Het aantal mensen op de tribune was gehalveerd tot 25.000, allen gevaccineerde zorgmedewerkers. Zij werden geflankeerd door bezoekers van bordkarton.

The Weeknd en zijn band stonden op een fors, tamelijk ingenieus tribune-decor van nachtelijke hoogbouw met neonreclames, waarvoor Fritz Langs sciencefictionklassieker Metropolis model leek te hebben gestaan. Eronder, in lange horizontale rijen, de dansers en koorzangers, op gepaste afstand van elkaar.

Ondanks de beperkingen bleek de show toch spectaculair. Terwijl de zanger (rood glitterjasje op zwart pak, zwarte handschoenen) uit zijn sportwagen stapte, landde in het stadion een engel in een futuristisch gospelkoor van robots. Vuurwerk werd ontstoken tijdens de eerste tonen van ‘Starboy’, als voorproefje op de hit ‘Blinding Lights’ die klonk na The Weeknds bekendste nummers (‘The Hills’, ‘Feel it Coming’).

Maar eerst was er het dubbelzinnige ‘I Can’t Feel My Face’, een dansbare ode aan coke. De uitvoering werkte enigszins vervreemdend, met een spiegeldoolhof waar de zanger zijn gezicht steeds provocatief de camera in duwde. Daarnaast belemmerden talloze lookalikes met omzwachtelde gezichten (met daaronder duidelijk mondkapjes) hem de doorgang.

Bedrieglijke buitenkant

Maar buitenkant bedriegt in The Weeknds wereld van oerbegeertes en depressieve gevoelens op aantrekkelijke tonen. Juist in de rol van eenzame solist die de nadruk legde op zijn zang voelde hij zich deze show best thuis, leek het. Op het podium voor ‘zijn’ stad bij de ballade ‘Earned It’ bijvoorbeeld. En later op veld, in een leger van lookalikes met lichtjes aan handschoenen, werd The Weeknd wild rennend de feestende zonderling wiens ultieme poptrack ‘Blinding Lights’ even de vloek van afgelopen jaar deed vergeten.

Pop The Weeknd, Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Gezien: 8/2 vanuit Raymond James Stadium, Tampa, Florida. ●●●●●