Schaatscoach Kosta Poltavets is terug uit Rusland: ‘Je kunt doping echt niet verbergen’

Na wat gemorrel met de computerverbinding kijkt Kosta Poltavets opgewekt in de camera vanuit een hotel in Wolvega. Hij is vijf weken veroordeeld tot de ‘schaatsbubbel’, op slechts tien kilometer verwijderd van zijn woning in Heerenveen. Maar van de coach geen wanklank over alle beperkingen. „Ik zit m’n hele leven al in trainingskampen”, zegt hij.

Poltavets past zich aan, altijd, doet wat hij moet doen en klaagt niet. Er kan toch geschaatst worden? Nou dan. Hij leest, bereidt trainingen voor, instrueert schaatsers van zijn ploeg buiten de ‘bubbel’ en zorgt dat hij in conditie blijft. Poltavets (58), een fervent marathonloper, is net terug van een ‘rondje-Wolvega’, klaar om zijn nieuwe ploeg te bespiegelen, de toekomst te beschouwen en terug te blikken op tien jaar werken in Rusland.

Na de schaatsploegen DSB en TVM te hebben gediend, accepteerde Poltavets in 2010 een aanbieding van het land waaruit hij in 1994 naar Nederland was gevlucht. Om het in verval geraakte schaatsen terug te brengen naar de wereldtop. Heftige periode was dat. Rusland was veranderd sinds hij als kind van de voormalige Sovjet-Unie zijn Oekraïense woonplaats Charkov zestien jaar eerder voorgoed had verlaten. Als sporter met een Joodse achtergrond voelde Poltavets zich gediscrimineerd en zag geen toekomst meer in zijn geboorteland.

Het eerste, voornaamste obstakel in zijn job was de Russische mentaliteit. Die week nogal af van wat Poltavets in Nederland had ervaren. Een tikkeltje verbaasd: „Nederlandse schaatsers zijn intrinsiek gemotiveerd, Russen worden vooral gepusht door hun omgeving. Bij hen ontbreekt de binnenste motor. Dat verschil vond ik wel erg groot. Het heeft me twee, drie jaar gekost voordat ik de Russen die Nederlandse sportmentaliteit eigen had gemaakt.”

Dopinggebruik in Rusland

Poltavets moest in 2010 op nul beginnen, met een jonge generatie, en dan ook nog een compleet nieuwe ploeg opbouwen. Dat kostte hem veel energie, omdat hij naast trainer ook als manager werkte. Maar hij zag en overwon, met Pavel Koelizjnikov, Denis Joeskov, Roeslan Moeratsjov, Olga Fatkoelina en Natalja Voronina als meest succesvolle exponenten. Zijn conclusie: „Russische schaatsers zijn terug aan de wereldtop, niet alleen individueel maar ook als ploeg. Ik ben in mijn opzet geslaagd, misschien niet volledig, maar toch zeker voor 95 procent.”

Parallel aan zijn ontwikkelingswerk kwam de onthulling van geïnstitutionaliseerd dopinggebruik in Rusland, met als dieptepunt de duistere praktijken tijdens de Winterspelen van Sotsji in 2014. In het laboratorium aan de Zwarte Zee werden, met medeweten van de Russische overheid, gestimuleerde urinesamples vervangen door schone plasjes. Een schok trok door de sportwereld. Hoe had dat, onder de ogen van het IOC, duizenden sporters en journalisten, kunnen gebeuren?

Die verbazing gold ook voor Poltavets. Want hij en zijn schaatsers wisten van niks, beweert hij. Doping in Rusland bestond, daarvan was de schaatstrainer bij zijn aantreden op de hoogte. Maar hij eiste van de schaatsbond dat zijn ploeg compleet zelfstandig moest functioneren. Poltavets wenste geen inwerkingen van buitenaf. „Ik wist dat in veel sporten de invloeden van de Sovjet-Unie nog doorsijpelden, waar doktoren belangrijker zijn dan sporters. Dat wilde ik hoe dan ook voorkomen. Daarover had ik harde afspraken gemaakt met de bondsvoorzitter. Ik kon rond de schaatsers een begeleidingsteam van gelijkgezinden samenstellen, waardoor ik een dopingvrij collectief heb kunnen creëren. En die strategische lijn heb ik tot het eind kunnen vasthouden.”

Maar was de Russische schaatsploeg ten tijde van de Spelen in Sotsji op geen enkele wijze betrokken bij dopingmalversaties? Poltavets is daarin stellig: „Van al die praktijken heb ik niets gemerkt. De mensen die daarbij betrokken waren, heb ik nooit ontmoet. Hoofdverdachte Grigori Rodtsjenkov [voormalig directeur van het Russische dopinglaboratorium] ken ik niet, heb ik zelfs nooit gezien. Omdat wij als schaatsploeg ons volledig van die praktijken hadden afgesloten.”

Marihuana

Toch werden veel Russische schaatsers, onder wie Koelizjnikov en Joeskov vier jaar later vanwege dopingkwesties van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang geweerd. Hoe rijmt Poltavets dat met zijn schets van een dopingvrij collectief? Oude zaken uit hun juniorentijd, zegt hij. Koelizjnikov had vervuilde voedingssupplementen gebruikt en Joeskov was betrapt met marihuana. Relatief onschuldig, wil hij maar zeggen. En van gebruik van het hartmedicijn meldonium, waarvan Koelizjnikov later werd verdacht, is hij vrijgesproken.

Kosta Poltavets als bondscoach van Rusland, begin 2020 in Heerenveen. Foto Soenar Chamid/AFLO

Poltavets: „Ik heb het altijd gezegd en blijf dat herhalen: er was geen doping in mijn schaatsploeg. Vraag het Koen Verweij, die lange tijd met de Russische ploeg heeft meegetraind. Je kunt doping echt niet verbergen, ook niet voor buitenlanders. En dat Nederlandse schaatsers de Russen afschilderden als dopinggebruikers was onterecht en redelijk frustrerend. Sommigen hebben daarvoor hun excuses aangeboden. Ik weet dat Koelizjnikov die verdachtmakingen met een aantal persoonlijk heeft uitgesproken.”

Hoe onterecht misschien ook, Koelizjnikov, Joeskov en nog een aantal schaatsers werden in 2018 geweerd van de Winterspelen. Tot grote frustratie van Poltavets, die had willen oogsten met wat hij die jaren daarvoor gezaaid had. Hij kon zijn werk niet langer in volle mate verrichten en besloot te stoppen. Hij had tijd nodig om zijn enorme teleurstelling te verwerken. Poltavets liet zich desondanks door de bondsvoorzitter ompraten, knoopte er nog twee jaar aan vast, om vorig jaar Rusland daadwerkelijk te verlaten.

Verweij en Leerdam

Poltavets wilde weer werken in Nederland, het land waaraan hij zijn hart heeft verpand. Tijdens zijn werk in Rusland pendelde hij op en neer tussen Moskou en Heerenveen. Het verzoek van Verweij om trainer te worden van de ploeg Worldstream, die hij met zijn talentvolle vriendin Jutta Leerdam had opgezet, kon Poltavets niet weerstaan. Een nieuwe omgeving van een team dat hij naar zijn hand kan zetten, met als extra uitdaging om Verweij – de schaatser die hij als aanstormend talent bij TVM had leren kennen – terug te brengen op olympisch niveau. Dat proces verloopt allesbehalve soepel: Verweij wist zich dit seizoen voor niet één internationaal toernooi te kwalificeren.

Desondanks houdt Poltavets moed. „Als coach mag ik niet twijfelen, moet ik positief blijven. Pas als we de weg volledig bewandeld hebben, weten we of het gelukt is. Koen terugbrengen naar de top is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. Ik zie het nog steeds zitten. We hebben nog ruim driehonderd dagen tot het olympische kwalificatietoernooi.”

Verweij stamt uit een vorige generatie, schaatsers die voor een nieuwe standaard hebben gezorgd. De jongste lichting, onder wie Jutta Leerdam en een flink aantal talentvolle sprintsters, gaat op zoek naar nieuwe grenzen. In Poltavets’ ogen een fascinerend, psychisch proces. Hij denkt dat er vooral in mentaal opzicht progressie geboekt kan worden. „Iedere schaatser is opgegroeid in een referentiekader. Maar dat evolueert. Verplaats je in de belevingswereld van Jutta. Zij is grootgebracht met totaal andere cijfers, heel andere snelheden. Dat maakt haar anders. Ze wil harder, naar een nog hoger niveau.”

De sleutel daarvoor ligt volgens Poltavets verborgen in de psyche. „De grenzen zitten in het hoofd, dat is de beperkende factor. Als je motivatie in kracht weet om te zetten, boor je extra snelheden aan. Met behulp van de psyche kunnen bovenmenselijke prestaties worden geleverd, alleen beseffen we dat niet altijd.”

Voor hem is het duidelijk: wie hogerop wil, moet in trainingen de wereldrecords als uitgangspunt nemen. Met zo’n houding als basis gaat het niveau vanzelf omhoog, redeneert Poltavets. Naast een andere mentaliteit ziet hij in Nederland ook mogelijkheden in verbetering van de techniek. Het vermogen, dat wordt uitgedrukt in watt, moet omhoog. Maar hoe meet je dat? Bij een wielrenner levert een fietscomputer de harde cijfers. Maar bij het schaatsen ligt dat gecompliceerder. Er bestaat nog geen metertje voor de schaats dat het aantal watts weergeeft.

Zou wel een geweldige oplossing zijn, denkt Poltavets. Hij rekent voor: de afzet met een schaats duurt zo’n twee tiende van een seconde, met een geschat vermogen van zo’n 700 watt. Als de afzet in tijd wordt verlaagd tot achttien honderdste van een seconde, neemt volgens Poltavets het vermogen met zo’n 250 watt toe. Volgens de formule ‘kracht maal tijd is snelheid’ levert zo’n verbetering een significant hogere snelheid op.

Maar ja, zo’n wattmeter voor de schaats moet nog uitgevonden worden. Tot die tijd traint Poltavets niet op basis van ritme, maar van vermogen. Zonder het basisprincipe van de sport geweld aan te doen. „Want de schaats moet je laten glijden, dat blijft leidend. Altijd laten glijden.” Hij lacht er veelbetekenend bij.