Nog niet alle Russen staan te springen om het Russische vaccin Spoetnik

Op de vierde etage van winkelcentrum Okeania, in het oosten van Moskou, staan tien bezoekers op zaterdagmiddag in de rij bij een hypermodern inentingsstation. Op posters bij de ingang glimlachen artsen de bezoekers toe. Twee meisjes in uniform met bijpassend hoedje geven instructies over de procedure.

Die is eenvoudig: bezoekers moeten een vragenlijst invullen over hun gezondheid. Daarna volgt een gesprek met een arts, dan de inenting, een certificaat en een afspraak voor de tweede prik na drie weken.

„Iedereen boven de achttien kan zich bij ons laten inenten”, zegt een van de twee vriendelijk. „Als u uw paspoort heeft, kunt u meteen aansluiten in de rij. En natuurlijk is het gratis.”

Wie nu aarzelt, kan zich later altijd nog melden bij een van de andere ‘mobiele brigades’ in de hoofdstad. In het chique winkelcentrum GOeM op het Rode Plein bijvoorbeeld, of in de Helikon-opera, waar burgemeester Sobjanin twee weken geleden de feestelijke opening van het vaccinatiestation bijwoonde.

„Massaal” inenten

In opdracht van president Poetin is Rusland half januari begonnen met het „massaal” inenten van de bijna 146 miljoen zielen tellende bevolking met het Russische Spoetnik-vaccin. Vanaf 18 januari zou het vaccinatieprogramma over het hele land worden uitgerold. Vorige week zei de minister van Industrie en Handel, Denis Mantoerov, dat er tot juni zo’n 70 miljoen doses worden verspreid. Tegen de zomer moet 60 procent van de volwassen bevolking zijn ingeënt.

„Rusland is het enige land waar iedereen zich de komende maanden tegen het coronavirus kan laten inenten. In de Verenigde Staten en Europa zal dat pas in de herfst gebeuren”, zei Kirill Dmitriëv zaterdag triomfantelijk in een populair praatprogramma op de staatstelevisie.

Dmitriëv, hoofd van het Russian Direct Investment Fund (RDIF) dat het Spoetnik-vaccin financiert, heeft een uitstekende week achter de rug. Uit resultaten van de laatste testfase die vorige week in The Lancet verschenen, blijkt dat Spoetnik V voor 91,6 procent effectief is tegen Covid-19.

„De doorbraak van Russische wetenschappers is in het buitenland koeltjes ontvangen. En ook in ons land noemden sommige betweters het vaccin ‘propaganda’”, zei Dmitriëv zaterdag in een interview met nieuwssite Vesti.

Op de vraag of hij al excuses had ontvangen, antwoordde hij ontkennend. „Maar veel mensen besluiten zich te laten inenten, en dat kun je ook beschouwen als een soort excuus.” Hij benadrukte dat Rusland zich primair richt op het inenten van de eigen bevolking, en dat maar een „zeer kleine hoeveelheid” aan het buitenland wordt geleverd.

Hevige confrontaties

Waar de Moskouse inentingsstations fungeren als vlaggenschip voor de vaccinatiecampagne komen Russische regio’s er vooralsnog bekaaid vanaf, vertelt Dmitri Sokolov telefonisch vanuit zijn woonplaats Okoelovka in de regio Novgorod.

Sokolov is voorzitter van de onafhankelijke artsenvakbond Alliantie van Artsen voor de regio Novgorod, op twee uur rijden van Moskou. Onder leiding van arts en frontvrouw Anastasia Vasiljeva zet de vakbond zich al maanden in voor een effectiever en transparanter coronabeleid.

Dat leidde tot hevige confrontaties met de autoriteiten, die ontkennen de crisis te verdoezelen maar er alles aan doen critici de mond te snoeren. Vasiljeva werd vorige week onder huisarrest geplaatst, vanwege deelname aan de antiregeringsdemonstraties onder leiding van Aleksej Navalny.

Sokolov: „Vorige week hoorden we dat er 6.940 doses zijn geleverd. Maar onze provincie telt 600.000 inwoners, dus dat is echt een druppel op een gloeiende plaat.” De voormalig ambulancemedewerker kent veel medici, nog niemand daarvan is het gelukt om zich te laten vaccineren. „Wij zien hier geen massale vaccinatiecampagne. Verplegend personeel en onderwijzers willen wel, maar het vaccin is er niet. Ondertussen laten lokale politici zich voor de camera inenten”, verzucht Sokolov.

Na een harde lockdown vorig voorjaar liet president Poetin in december weten een nieuwe lockdown op basis van de statistieken onnodig te vinden. Sokolov ziet daarvan de gevolgen. „Artsen worden ziek, mensen gaan dood. We hebben hier een tekort aan medicijnen, bedden en testlocaties. Afgelopen januari was er nog een tekort aan grafkisten. Wat er in bejaardenhuizen en gevangenissen gebeurt, is een raadsel. In dit tempo komt het vaccin veel te laat”, sombert de arts, wiens ex-vrouw, een arts van 49 jaar, vorig jaar overleed aan het virus.

Op 30 december begon Rusland met het vaccineren van zestigplussers. Natalia KOLESNIKOVA/AFP

Een ander obstakel in de vaccinatiecampagne is het diepe wantrouwen van veel Russen tegen het vaccin. Uit een opiniepeiling van het Levada Center, eind december, bleek dat slechts 38 procent van de bevolking bereid is zich te laten inenten. „De overheid kan van alles beweren, maar veel mensen hebben a priori geen vertrouwen meer. Ze denken: als het van de regering komt, moet het wel slecht zijn”, zegt Sokolov.

Hij ziet discussies op sociale media waarin de meest bizarre complottheorieën worden gedeeld. „Sommigen denken dat ze met het vaccin een chip krijgen ingespoten die hun hart zal laten stoppen zodra ze de pensioenleeftijd bereiken. Zodat de overheid ze geen pensioen hoeft te betalen.”

Zo ver als geïmplanteerde chips wil de 58-jarige Tatjana Iljina niet gaan, maar ook zij vindt het vaccin niet pluis. „Het is onvoldoende getest, we fungeren als proefkonijn”, zegt ze telefonisch vanuit haar woonplaats Rozjdestveno buiten Moskou.

„Waarom zou ik mijn nek uitsteken?”

„Ik ben niet de jongste meer en heb een aantal kwalen, dus waarom zou ik mijn nek uitsteken?” Hoewel Iljina nauwelijks mensen kent die ziek zijn geweest, ziet ook zij de schade die het virus aanricht. Medisch, maar ook economisch, want het bouwbedrijf dat ze met haar man runt, ligt al tijden plat.

Nu ze via via verhalen hoort van mensen die zich laten vaccineren, is ze toch weer gaan twijfelen.

„Maar denk maar niet dat ik me morgen laat inenten. De regering vertelt ons de waarheid niet. Ze willen nu eerst kijken hoe het werkt en hopen er dan straks veel geld aan te verdienen in het buitenland. En dan, ja wie zal het zeggen? Misschien zijn chips dan wel de volgende stap.”

