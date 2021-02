Red de Amsterdamse cultuur, verkoop een Roy Lichtenstein

Verkoop een van de topstukken uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam en red met de opbrengst de door corona zo hard getroffen cultuursector in de hoofdstad.

Twee Amsterdamse raadsleden hebben het voorgesteld, en wethouder Touria Meliani (GroenLinks, Cultuur) denkt nog na over een motie van Wil van Soest van de Partij van de Ouderen, om een van de „duizenden kostbare kunstwerken die in depots liggen te verstoffen” te verkopen. De gemeente moet volgens Van Soest het voorbeeld van gewone Amsterdammers volgen en „de tering naar de nering zetten”.

Diederik Boomsma (CDA) deed half december in de raadsvergadering al een concreet voorstel. Hij suggereerde om As I Opened Fire (1964), het popart-topstuk van Roy Lichtenstein te gelde te maken. Dat „hele lelijke en oninteressante” kunstwerk kan volgens Boomsma wel 50 miljoen euro opleveren, genoeg om „de kapitaalvernietiging” van de hele zieltogende kunstensector in Amsterdam te voorkomen.

In een vraaggesprek met NRC noemt Sybrand van Haersma Buma het voorstel van de raadsleden vandaag als een voorbeeld waarom kunst in bezit van lagere overheden betere overheidsbescherming behoeft. In theorie zou zo’n verkoop kunnen, zegt Buma, want de Lichtenstein is gemeentebezit.

Nationaal erfgoed

De oud-politicus Buma is voorzitter van de Commissie Collectie Nederland. Die heeft minister Van Engelshoven (D66, Cultuur) maandagmorgen geadviseerd hoe nationaal erfgoed in handen van particulieren en lagere overheden beter beschermd kan worden.

Stedelijk-directeur Rein Wolfs sprak lang met de raadsleden. Hij legde ze uit dat er strenge regels zijn voor ontzamelen. En als het museum al collectiestukken zou verkopen, kunnen de revenuen uitsluitend voor collectiedoeleinden worden gebruikt.