Pools pakketkastbedrijf scoort direct nogal hoog

In Polen tekenen Mondriaanachtige kasten met felle kleuren en rechte hoeken het straatbeeld. Inwoners van het land kunnen bij deze wit-gele gevaartes bestelde jurken, koffiezetapparaten of andere pakketjes ophalen. De kluisjes waar de spullen in liggen, openen ze met hun smartphone.

Het Poolse bedrijf dat deze pakketkasten uitvent, InPost, is sinds eind januari genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Beleggers zijn daar blij mee, gezien de succesvolle introductie. Het aandeel kreeg een beginprijs van 16 euro en schoot al gauw met bijna een derde omhoog. De beurswaarde van InPost bedraagt nu ruim 10 miljard euro, meer dan die van grootbank ABN Amro.

Die hoge waardering doet wat vreemd aan voor een Pools postbedrijf. InPost, dat ook pakketjes aan huis levert, mag de laatste jaren dan hard groeien, bijna de volledige 1,2 miljard euro omzet draait het in het thuisland. Daar is het de nummer drie op de pakketbezorgingsmarkt, en nummer één in het segment met automatische pakketophaalkastjes.

Het is vermoedelijk de belofte van dat laatste waar beleggers op inkopen. Nu veel winkels dicht zijn, groeit de bezorgmarkt enorm. InPost biedt een oplossing voor een berucht probleem in de pakketbezorging, de zogenoemde ‘last mile’.

Dat staat voor de inefficiënte en dure laatste kilometer van het bezorgproces, zegt Rico Luman, die als econoom bij ING de logistieksector volgt. Busjes moeten kriskras door woonwijken, zoekend naar het juiste adres. Zijn bewoners niet thuis, dan gaat het pakketje soms mee terug. Luman: „Bestel je bij meer winkels, dan komen regelmatig verschillende busjes voorrijden. Het zorgt voor drukte op straat. Extra uitstoot. Extra gereden kilometers.”

Met zijn wit-gele kasten probeert InPost al dat gedoe te voorkomen. Bezorgers hoeven maar naar één punt in de buurt te rijden, de bestellers halen het pakketje op wanneer het hun uitkomt. In Polen heeft het bedrijf inmiddels twaalfduizend van deze opstellingen staan.

In veel Europese markten zijn pakketkluizen nog niet zo in zwang. InPost heeft plannen om uit te breiden naar onder meer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hoewel Nederland niet op de agenda staat, kan econoom Luman zich voorstellen dat dit soort kasten de komende jaren ook hier meer verschijnen. Op dit moment zijn er volgens de Autoriteit Consument en Markt in Nederland slechts 187 van, bestierd door PostNL en DHL.

Hoewel InPost nu vol inzet op de pakketkluizen, was het daar tot vier jaar geleden nauwelijks mee bezig. Het in 1999 opgerichte bedrijf drukte aanvankelijk folders voor pizzarestaurants. Gaandeweg rolde het de postbezorging in. Toen het in 2017 een belangrijke concessie verloor, was InPost op sterven na dood.

Het Amerikaanse private-equityfonds Advent nam het postbedrijf over voor 100 miljoen euro en redde het van faillissement. Advent haalde InPost van de beurs en legde de nadruk op de pakketpunten. InPost moest een techbedrijf worden – vandaar ook de notering in Amsterdam, dat de laatste jaren met aandelen als Adyen een goede reputatie kreeg in de techsector. Door de uitbraak van de coronapandemie kreeg het bezorgen een waanzinnige zet; InPost draaide er vorig jaar een recordomzet door.

Maar nog niet iedereen is overtuigd van het bedrijf. Willem Burgers, die zich met Add Value Fund specialiseert in de minder grote bedrijven, volgt het fonds niet. „Er is veel geld beschikbaar bij beleggers, van wie sommigen voor InPost bleken een premie te betalen boven de bij de beursgang geïndiceerde bandbreedte van 14 tot 16 euro per aandeel. De verkopende partij is private equity, die met de beursgang vooral een deel van z’n initiële investering te gelde wilde maken. Wij vinden de waardering erg fors.”