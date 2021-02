Ook dinsdag aangepaste dienstregeling, vooral sprinters op het spoor

Vanwege het winterweer voert NS ook dinsdag een aangepaste dienstregeling. Door de verwachte strenge vorst rijden er morgen voornamelijk sprinters, en weinig tot geen intercity- en hogesnelheidstreinen, zo heeft NS maandag bekendgemaakt. De stoptreinen „stoppen ook op kleine stations, zodat we zoveel mogelijk reizigers naar hun plaats van bestemming kunnen brengen”, aldus de spoorvervoerder. „Waar het kan, worden treinen verlengd.”

De NS kan maandagavond nog niet met zekerheid zeggen welke treinen wel of niet rijden. „Het kan zijn dat dit pas kort voor vetrektijd bekend wordt”, aldus de NS. De spoorvervoerder raadt reizigers daarom aan kort voor vertrek te controleren of hun trein wel of niet rijdt. „De situatie op het spoor blijft echter onzeker.”

