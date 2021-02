OM: geen strafrechtelijke vervolging na dodelijk mortierongeluk Mali

Er komt geen strafvervolging voor de dood van twee Nederlandse militairen bij een mortierongeluk in Mali in 2016. Het Openbaar Ministerie zegt maandag na onderzoek niemand strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen houden. Volgens het OM is de directe oorzaak van de vroegtijdige ontploffing „niet onomstotelijk vast komen te staan”, daarom kan justitie niet concluderen of het ongeval „het gevolg is van handelen of laten van een of meerdere personen”. De nabestaanden laten het daar niet bij zitten en stappen naar de rechter.

In juli 2016 kwamen militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) in Mali om het leven toen een mortier ontplofte bij het afvuren. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) stelde een jaar later vast dat de granaat vroegtijdig afging wegens zwakke plekken in het ontwerp; zo was de mortier schokgevoelig en instabiel. Naar aanleiding van het rapport stapten commandant der strijdkrachten Ton Middendorp en toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) op. Het OM stelt dat onduidelijk blijft of de vroegtijdige ontploffing komt door een fout in de productie, het opslaan of het vervoer van het materiaal.

Doordat de directe oorzaak niet kan worden vastgesteld, „kan dit strafrechtelijk aan niemand worden toegerekend”, schrijft justitie. Daarbij wijst het OM op de vele personen die zich hebben beziggehouden met de aanschaf, controle, opslag, het vervoer en gebruik van de mortiergranaten. De officier van justitie heeft de conclusies eerder besproken met de nabestaanden. Hun advocaat noemt de beslissing van het OM „onbegrijpelijk”. In het AD kondigden ze maandag aan naar de rechter te stappen om alsnog strafrechtelijke vervolging af te dwingen.