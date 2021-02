NRC begint met nieuwe wekelijkse podcast over economie: Onder de Streep

In de nieuwe wekelijkse NRC-podcast Onder de Streep ontrafelen hosts Egbert Kalse en Teri van der Heijden vanaf dinsdag wekelijks welke mechanismes schuilgaan achter het economische nieuws. Voor iedereen die meer wil weten en begrijpen van de wereld van economie en bedrijfsleven.

Van macro-economie tot big tech, van online shoppen tot verduurzaming, van voedselvoorziening tot faillissementen, van banken tot boardroomruzies, van huizenprijzen tot zorgverzekeringen en van beleggen tot arbeidsmarkt. Bijna alles in de samenleving heeft een economische component.

In gesprek met een specialist van de economieredactie en in reportages ondernemen Kalse en Van der Heijden een zoektocht naar alles wat helpt om opvallende ontwikkelingen in het economische nieuws te doorgronden.

Over de hosts

Egbert Kalse schrijft over macro-, politiek-, en financieel-economische onderwerpen en schreef twee boeken over de vorige economische crisis. Teri van der Heijden kent door haar verhalen voor NRC de spelletjes en trucs in het bedrijfsleven. Zij schreef een boek over de teloorgang van het Blokker-imperium. Beide hosts behoren tot het team van vier auteurs dat de dagelijkse economische NRC-nieuwsbrief de Lunchkoers schrijft.

Onder de Streep verschijnt vanaf nu iedere dinsdag en is exclusief te beluisteren via podcastapp NRC Audio. Daar vindt u een groeiend aanbod aan NRC-podcasts en een brede selectie aan interessante audio van anderen die de redactie u graag aanbeveelt.

Benieuwd? Download NRC Audio dan via nrc.nl/audio. Vragen? Mail naar podcast@nrc.nl

