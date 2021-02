Nigeriaanse ‘vechter’ moet WTO nieuw leven in gaan blazen

De Wereldhandelsorganisatie beleeft binnenkort een dubbele primeur. De WTO krijgt naar alle waarschijnlijkheid haar eerste vrouwelijke directeur-generaal, de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala. Zij wordt ook de eerste WTO-chef uit Afrika.

Afgelopen weekend schrapte de Amerikaanse regering van president Joe Biden het veto van oud-president Donald Trump op de benoeming van Okonjo-Iweala (66). Als zich geen verrassingen voordoen, volgt haar officiële benoeming bij de WTO in Genève snel. De rest van de 164 WTO-lidstaten had al hun steun voor Okonjo-Iweala uitgesproken.

De ontwikkelingseconoom Okonjo-Iweala studeerde magna cum laude af aan de Amerikaanse Harvard-universiteit en promoveerde daarna aan het Amerikaanse topinstituut MIT. Ze maakte carrière bij de Wereldbank in Washington en was daarnaast twee keer minister van Financiën van Nigeria. Tot voor kort was ze voorzitter van de organisatie Gavi, die vaccinatie van kinderen bevordert in de armste landen.

Als Nigeriaans minister van Financiën (2003-2006 en 2011-2015) bouwde ze de reputatie op van streng hervormer, geslepen onderhandelaar en corruptiebestrijder. „Toen ik minister van Financiën werd, noemden ze me Okonjo-Wahala, ofwel ‘probleemvrouw’”, zei ze in 2005 in een interview met de Britse krant The Guardian. Wahala, zei ze, betekent zoiets als ‘ik geef je ervan langs’. „Maar het maakt niet uit hoe ze me noemen. Ik ben een vechter. Ik ben sterk gericht op wat ik doe en ik ben heel vasthoudend als ik iets wil bereiken. Als je me probeert tegen te houden, krijg je een schop.”

Moeder ontvoerd

Internationaal viel ze in 2003 op toen ze internationale schuldeisers ervan overtuigde bijna tweederde van de Nigeriaanse staatsschuld van ruim 30 miljard dollar (24,9 miljard euro) kwijt te schelden. In ruil daarvoor gebruikte Nigeria miljarden dollars aan winsten uit de eigen olieproductie om historische schulden uit de jaren zeventig en tachtig versneld terug te betalen. Ook beloofde de Nigeriaanse regering de corruptie aan te pakken.

De strijd tegen corruptie in een land als Nigeria is gevaarlijk, schreef Okonjo-Iweala drie jaar geleden in haar boek Fighting Corruption Is Dangerous. In 2012, tijdens haar tweede termijn als minister, werd haar toen 83-jarige moeder een week lang ontvoerd door tegenstanders die Okonjo-Iweala’s aftreden eisten. Volgens Okonjo-Iweala wilden de ontvoerders van haar af omdat ze een einde wilde maken aan kostbare brandstofsubsidies. Die subsidies belandden voor een belangrijk deel bij corrupte oliehandelaren, in plaats van bij consumenten, schreef persbureau Reuters destijds.

Behalve in de Nigeriaanse politiek is Okonjo-Iweala ook gepokt en gemazeld in het internationale beleidscircuit. In haar 25-jarige carrière bij de Wereldbank klom ze op tot managing director, de hoogste ambtelijke functie. Ze heeft, naast haar Nigeriaanse nationaliteit, ook Amerikaans staatsburgerschap – nóg een primeur voor de WTO, die nog nooit een chef met Amerikaanse nationaliteit had.

Wat Okonjo niet heeft, is ervaring bij de WTO zelf. Dit was formeel de reden dat Trump haar benoeming blokkeerde. De werkelijke reden was waarschijnlijk tweeledig. Okonjo-Iweala geniet de steun van China, de grote handelsrivaal van de VS. En Trump probeerde de WTO sowieso op alle mogelijke manieren het leven zuur te maken. Eind 2019 blokkeerde Trump de benoeming van leden van het WTO-Beroepsorgaan, de hoogste instantie bij handelsconflicten. Daardoor ligt de functie van de WTO als ‘scheidsrechter’ van de wereldhandel goeddeels lam.

Trump verweet de WTO dat ze het Chinese staatskapitalisme te veel ruimte geeft. Biden en de Democraten delen veel van dit sentiment – en Okonjo-Iweala weet dit. Ze deed de voorbije maanden haar best in het gevlij te komen bij Biden, door herhaaldelijk te suggereren dat ze Amerikaanse zorgen serieus wil nemen. Die campagne lijkt gelukt.

Outsider

Voor de meeste WTO-lidstaten geldt het eerder als voordeel dat Okonjo-Iweala geen WTO-verleden heeft. De handelsclub, zo klinkt het vaak, kan wel een outsider gebruiken. Behalve de geschillenbeslechting is ook een andere functie van de WTO – het afbouwen van importtarieven wereldwijd – in de verdrukking gekomen.

Of Okonjo-Iweala de handelsorganisatie nieuw leven in kan blazen, valt nog te bezien. De bevoegdheden van de directeur-generaal van de WTO zijn beperkt en veel, zo niet alles, hangt af van de medewerking van de lidstaten. Ook als er een ‘vechter’ aan het roer staat.