Nederland, moe van coronaplicht, was toe aan ijsvrij

Extreme weersomstandigheden. Code Rood. Treinen die niet rijden, wegen zonder verkeer, een bijna gesloten luchthaven. Maaltijdbezorgers die niet langskomen, de papieren ochtendkrant die niet op de mat valt, pakketjes die met vertraging worden bezorgd. En her en der het onvermijdelijke beklag dat ‘we’ in tegenstelling tot ‘vroeger’ nergens meer tegen kunnen.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Een dergelijke rituele verzuchting klinkt ook zodra de thermometer dertig graden de andere kant op wijst. De infrastructuur van Nederland blijkt kwetsbaar voor extreme uitersten. Althans: een samenleving die gewend is én verwacht dat alles precies op tijd en volgens schema verloopt, raakt sneller ontwricht door tegenwind, oordeelt vervolgens sneller dat sluiting noodzakelijk is en klaagt daar ook weer sneller over. Gelukkig besloten de GGD’s maandag de test- en vaccinatielocaties na een dag te heropenen, en gaan de lessen op de basisscholen na zeven weken sluiting hopelijk ook weer overal van start.

De sneeuw van de afgelopen dagen liet ook iets anders zien. Een land dat, moe van bijna een jaar coronaplicht en met het vooruitzicht op een verlengde avondklok tot begin maart, behoefte had aan ijsvrij. Aan ouderwetse, ongebonden sneeuwpret – al mag die louter met „het eigen huishouden” zoals de Rijksoverheid voorschrijft. Aan de deur uitgaan, niet omdat de stappenteller daartoe dwingt, maar omdat buiten lokt. Een land dat Journaal-icoon Gerri Eickhof met zijn bontmuts zag en wist: nu is de winter écht aangebroken. „Sneeuw is als een seizoensgebonden lekkernij”, zei hij.

De sneeuw voelt als de voorbode. Want is het dan, na een aantal ijsvrije winters, eindelijk tijd om de schaatsen uit het vet te halen? De sneeuw mag dan tot infrastructurele problemen leiden, als de temperatuur onder het vriespunt daalt, slaat onherroepelijk ook de ijskoorts toe.

Want zo ziet Nederland zichzelf eveneens graag: op natuurijs met echte wakken, echte scheuren en echte kou. Zwierend in het decor van een schilderij van Hendrick Avercamp. Bikkelend op rechte polderweteringen. Al was in die zestiende eeuw de schaats ook overigens bedoeld voor de efficiëntie. Het was ’s winters in waterrijke gebieden nu eenmaal sneller om te reizen over bevroren water dan over modderig land. Het is bemoedigend dat sommige natuurijsverenigingen kinderen onder de twaalf de komende dagen het ijs laten proeven.

Lees ook over de ijsverenigingen: Het ‘kriebelt’ al

Dat alle ogen gericht zijn op rayonhoofden in Friesland is begrijpelijk. Tussen de laatste Elfstedentocht van 1997 en nu zit wel een akelig lange kluunperiode. Het zou voelen als een straf van de ijsgoden als uitgerekend dit jaar de kanalen wel bevriezen en er toch geen Tocht der Tochten kan worden gereden.

Lees ook: Friesland is er altijd klaar voor

Maar het pleidooi van Tweede Kamerleden om een uitzondering te maken voor de Elfstedentocht is weinig behulpzaam. Alle evenementen zijn afgelast. Wat gold voor de zomer, geldt, hoe jammer ook, eveneens voor de winter. Terecht wijst de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden er zelf op dat het onverantwoord is om in coronatijd honderdduizenden mensen op de been en tienduizenden op de schaats te hebben.

Dat is de ijskoude werkelijkheid van 2021.