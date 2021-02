‘Luxemburg maakt nog steeds belastingontduiking mogelijk’

Luxemburg telt legio lege hulzen, bedrijven die er staan geregistreerd maar waarvan er kantoren noch medewerkers te vinden zijn. Dat schrijft een collectief van mediaorganisaties - onder meer Le Monde, het Belgische Le Soir, en de Duitse Süddeutsche Zeitung - maandag in een gezamenlijk onderzoek naar belastingontduiking en -ontwijking en andere financiële wanpraktijken die mogelijk zijn in het systeem van het groothertogdom.

Onder de noemer OpenLux verschenen maandag de eerste verhalen in de internationale media, waarvoor onderzoeksjournalisten gebruikmaakten van openbare financiële data en de registraties van bedrijven die publiek toegankelijk zijn. In totaal, zo schrijft Le Monde in een introductie op het project, werden in die gegevens 55.000 offshorebedrijven gevonden, die activa beheren ter waarde van tezamen minstens 6.000 miljard euro. Het gaat bijvoorbeeld om de registraties van multinationals of de persoonlijke bezittingen van rijke individuen. Volgens de journalisten wordt het „financiële centrum” Luxemburg ook gebruikt door criminele organisaties zoals de Italiaanse misdaadorganisatie ‘ndrangheta en Russische criminelen. Er werd een „verborgen fonds” gevonden van een Italiaanse extreemrechtse organisatie die dat geld probeert te verbergen voor de nationale autoriteiten.

Transparantie

Het onderzoek naar de openbare bedrijfsgegevens was mogelijk doordat EU-landen zich moeten houden aan bepaalde richtlijnen voor transparantie die werden opgesteld in 2018. Er zijn vaker schandalen aan het licht gekomen over het doelgericht gebruik en misbruik van belastingparadijzen, zoals in Panama. In 2016 publiceerde een vergelijkbaar journalistiek collectief de zogeheten Panama Papers over de financiële praktijken van bedrijven die zich daar lieten registreren.

Luxemburg zelf was ook al eerder het doelwit van een gericht onderzoek, LuxLeaks uit 2014, en paste daarna de belastingregels ook aan. Het land vergaarde een reputatie als belastingparadijs. En nog altijd, luidt de conclusie van onder meer Le Monde, is Luxemburg „een broeinest voor bedrijven en vermogende particulieren die op zoek zijn naar de meest preferentiële belastingregelingen. Dat kan misbruiken en mogelijk fraude aanmoedigen”.

De regering van Luxemburg stelt dat de belastingwetgeving in het land „volledig in lijn is met alle EU-regulaties en internationale standaarden voor transparantie”. De regering gaf zondagavond al een officiële reactie uit op de publicaties. Daarin schrijft het land dat het in internationaal verband samenwerkt om fiscaal misbruik en belastingontduiking te voorkomen. Volgens de regering klopt er niets van het „beeld van ons land en haar economie” dat in de publicaties naar voren komt. De journalisten namen tijdens hun onderzoek contact op met de Luxemburgse overheid; die heeft de eigen antwoorden ook online gepubliceerd.