Kamer hoorde wat er mis was, maar het leken incidenten

De adoptielobby? Die bestaat, zegt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. De afgelopen week, luttele dagen voor het verschijnen van een belangrijk onderzoek naar misstanden bij internationale adoptie, kreeg ze een ‘informatiedossier’ gemaild.

De staf van de Tweede Kamer mailt wel vaker dossiers, vooral voor belangrijke debatten. Maar dit kwam niet van de Kamerstaf, maar van de gezamenlijke Nederlandse adoptiebureaus – een belanghebbende dus. „Eerst dacht ik, dit is handig”, zegt Van Toorenburg. „Maar toen ik het begon te lezen, werd ik steeds kwader.”

Het is een beeld dat haar SP-collega Michiel van Nispen bekend voorkomt. „De adoptieouders en vergunninghouders (adoptiebureaus, red.) weten Kamerleden makkelijker te vinden dan de biologische ouders uit het land van herkomst. Daardoor waren niet alle partijen evenredig vertegenwoordigd in de besluitvorming.”

Het is een van de redenen voor het feit dat er in de Nederlandse politiek nimmer serieus gesproken is over het stopzetten van internationale adoptie, ondanks een groeiende stroom van berichten over grove misstanden, van vervalsing van documenten tot kinderroof.

Het rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van voormalig topambtenaar Tjibbe Joustra legt nu de ware omvang van de problemen bloot. De commissie noemt de problemen „grootschalig” en „structureel”. Ondertussen keek de overheid en politiek de andere kant op. „Signalen van misstanden werden genegeerd en niet opgevolgd.” Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft hierop nieuwe adoptieprocedures voorlopig opgeschort.

Michiel van Nispen werd regelmatig geconfronteerd met vreselijke verhalen. „Dan was er iets mis in India, daarna was het Nigeria, dan weer China. Als Kamerlid probeer je daar dan zo goed mogelijk onderzoek naar te doen. Maar je kreeg ook steeds te horen: dit zijn incidenten, meestal gaat het wel goed.”

‘Gekmakend dossier’

Internationale adoptie is een „gekmakend dossier”, zegt Madeleine van Toorenburg. „Ik doe dit werk nu al veertien jaar, maar het is nauwelijks te doorgronden. Bij ieder algemeen overleg is er weer iets veranderd in de regels. Het is een wereld waar je als politicus moeilijk toezicht op kan houden.”

SGP-fractieleider Kees van der Staaij (zelf vader van twee adoptiekinderen) vindt dat de Kamer meer had kunnen doen. „Als er incidenten waren, dan was er wel aandacht voor te krijgen. Maar ik miste soms de inzet als het ging om wetgeving, zoals het aanbrengen van extra waarborgen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka). Dat gaat heel traag.”

Partijen in de Tweede Kamer hebben elk hun eigen redenen om internationale adoptie te willen handhaven, zegt Van Toorenburg. „De PvdA kijkt naar internationale adoptie door de traditionele bril van ontwikkelingssamenwerking. Voor D66 is het dan weer belangrijk dat lhbti’ers ook de mogelijkheid hebben om een gezin te stichten. Heel fascinerend.”

Dat wil niet zeggen dat de Kamer zat te slapen. „Het denken in de afgelopen jaren is opgeschoven, bij zowel regering als Kamer”, zegt Van Nispen. Het was ook de Tweede Kamer die vroeg om een verbreding van het onderzoek via de ‘Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie’: meer landen en niet alleen de jaren 1967-1998.

Nu het rapport van de Commissie-Joustra er ligt, zijn Kamerleden unaniem in hun reacties: „schokkend” (Vera Bergkamp van D66), „heftig” (Kees van der Staaij), „buitengewoon ernstig” (Van Nispen). Alle Kamerleden die NRC heeft gesproken ondersteunen de beslissing van het kabinet om internationale adoptie tijdelijk stil te leggen. Maar niemand wil zich nog uitspreken voor een totaalverbod – ook de zeer kritische Van Toorenburg niet. „Ik wil eerst alle puzzelstukjes bij elkaar leggen.”

Komende donderdag spreekt de Kamer met de Commissie-Joustra. „We zijn allemaal geschrokken”, zegt Kees van der Staaij. „Maar we moeten oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien.”

