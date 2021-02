Kabinet verlengt avondklok na dringend advies OMT

De avondklok, de maatregel die demissionair premier Mark Rutte (VVD) „verschrikkelijk” noemde en zo snel mogelijk wilde intrekken, wordt voorlopig toch verlengd tot 3 maart. Dat heeft het kabinet maandag besloten, op advies van het Outbreak Management Team.

De groep medische experts die het kabinet adviseert raadt met klem aan er nog niet mee te stoppen. Dat zou, vanwege de opmars van de erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus, „niet verantwoord zijn”, aldus demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) na afloop van het crisisberaad van het kabinet.

Verschillende bewindslieden benadrukten ook maandag hoe ingrijpend de avondklok voor de samenleving is. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) zei daarom dat de maatregel eerder kan worden teruggedraaid als de besmettings- en ziekenhuiscijfers genoeg dalen.

Formeel loopt de avondklok nu door tot de nacht van 2 op 3 maart – samen met de rest van het huidige pakket aan maatregelen. Als het reproductiegetal van de Britse mutatie (de R) eerder onder de 1 komt, kan de avondklok mogelijk ook eerder van tafel, zei Grapperhaus. De R geeft aan hoeveel anderen iemand die het virus heeft gemiddeld besmet, die van de Britse variant ligt nu op 1,13.

Eerste signalen: avondklok werkt

Het kabinet heeft eerste signalen dat de avondklok werkt. Zo blijkt uit mobiliteitscijfers die het OMT bekeek dat er minder verkeer op de weg is en dat mensen in de avond minder bij elkaar op bezoek gaan. Volgens De Jonge is het aantal contacten tussen mensen na de meest recente verzwaring van maatregelen – naast de avondklok ook het beperken van bezoek tot één persoon – „echt sterk afgenomen”.

Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat de helft van de mensen zich niet houdt aan die bezoekmaatregel. Daaruit is volgens De Jonge af te leiden dat de afname van contacten is terug te leiden tot de avondklok. Het geschatte effect op het reproductiegetal is 10 procent, zei De Jonge.

Of de avondklok daadwerkelijk tot een lager aantal besmettingen heeft geleid is volgens het OMT nog niet met zekerheid te zeggen, het effect is na twee weken pas te meten en daar was het maandag nog te vroeg voor.

Oorspronkelijk zou de avondklok komende woensdag, na twee weken, aflopen. Na de invoering ontstonden er op sommige plekken rellen. Maandag benadrukte Grapperhaus dat er veel steun voor de avondklok is. Een onderzoek van de gedragsunit van het RIVM laat zien dat 95 procent van de Nederlanders zich eraan houdt, en 75 procent de maatregel steunt. Veertien procent is fel tegen.

Het kabinet handhaaft voorlopig ook alle andere lockdownmaatregelen. Er is door de mutaties van het coronavirus nog sprake van grote onzekerheid, benadrukte De Jonge. „De derde golf komt, maar wanneer die komt en hoe hoog die wordt weten we niet”.

Dinsdag wordt duidelijk of de Tweede Kamer een apart debat houdt over de verlenging, er is naar verwachting ruime steun. Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, zei dat hij de verlenging vanwege alle onzekerheid rond het virus „goed kan begrijpen”.

